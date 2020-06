Le réseau social Tiktok devient de plus en plus populaire auprès des jeunes Arméniens

Le réseau social Tiktok devient de plus en plus populaire auprès des jeunes Arméniens, étant parmi les applications les plus téléchargées, a déclaré Samvel Martirosyan, expert en cybersécurité.

Selon lui, Tiktok compte déjà des centaines de milliers d’utilisateurs arméniens. Il a également noté une augmentation notable du nombre d’utilisateurs de YouTube.

Samvel Martirosyan a déclaré que Facebook avec une audience de 1,3 à 1,4 million d’utilisateurs actifs par mois reste le réseau social le plus populaire en Arménie ; Instagram avec 800 000 utilisateurs est le deuxième.

« Les fils de nouvelles vont généralement à Facebook, tandis qu’Instagram reste un paradis pour les personnes qui cherchent à éviter les fils de nouvelles », a déclaré l’expert.