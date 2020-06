Rostelecom lance la chaîne de télévision HD Shant Sport en arménien

La société de télécommunications arménienne GNC-ALFA, une unité de la société russe Rostelecom, a lancé la chaîne de télévision HD Shant Sport tant attendue (n ° 614).

« Shant Sport est la première chaîne de télévision sportive en langue arménienne qui donne aux téléspectateurs la possibilité de regarder les événements sportifs et les programmes les plus attendus exclusivement avec des commentaires en langue arménienne », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

La chaîne de télévision diffuse une grande variété des sports, y compris le football, le basket-ball, le tennis, le hockey, la boxe et bien plus encore, ainsi que des tournois avec plus de 8 heures de retransmission en direct, il sera également possible de suivre à tout moment les événements du monde du sport.

Grâce à la chaîne Shant Sport HD TV, les téléspectateurs pourront non seulement suivre les événements sportifs mondiaux, mais aussi regarder les performances des athlètes arméniens de renommée mondiale.

Compte tenu de l’importance des souhaits et des suggestions des abonnés, Rostelecom diffuse constamment le contenu le mieux noté sur Smart TV, le mettant à jour et le réapprovisionnant périodiquement avec les meilleures chaînes de télévision modernes, y compris en arménien.

GNC-ALFA CJSC fournit des services de communication sous la marque Rostelecom en Arménie depuis décembre 2012. Le réseau est connecté aux principaux réseaux dorsaux régionaux et aux grands centres d’échange de trafic, ainsi qu’aux canaux internationaux via la Géorgie et l’Iran.