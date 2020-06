Le site Internet du cadastre électronique renouvelé en Arménie

Le nouveau site Internet du système d’information du cadastre électronique est déjà disponible en Arménie, a rapporté le vice-Premier ministre arménien Tigran Avinyan sur sa page Facebook. Selon ses mots, les citoyens peuvent postuler en ligne au Comité du cadastre, sans se rendre au bureau.

« Grâce à certains changements, le site Web est devenu plus disponible. De nouveaux services ont également été ajoutés. Via ce site Web, vous pouvez suivre le processus d’examen de votre demande, demander des informations, acquérir des cartes électroniques, etc. » a écrit Tigran Avinyan sur sa page Facebook.