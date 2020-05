Viva- MTS propose « + Meeting » : nouveau service pour les rencontres en ligne dans Zoom et Skype sans paiement supplémentaire

VIVA-MTS propose « + Meeting », un nouveau service de rencontres en ligne pour les abonnés « X », « Y » et « Z ». Le service « + Meeting » est conçu pour les réunions d’affaires en ligne, les cours et la socialisation en utilisant « Zoom « et » Skype " apps.

Actuellement, le service est disponible et activé automatiquement pour les abonnés des plans tarifaires prépayés et postpayés « X » et « Y » , ainsi que pour les abonnés des plans tarifaires prépayés « Z » .

« En réponse à la forte demande pour les applications Zoom et Skype, Viva-MTS a fait en sorte qu’en cette période difficile, les étudiants, enseignants, chercheurs et tous ceux qui ont besoin d’une communication à distance via le service » + Meeting « aient un accès illimité à ces d’importantes applications mobiles sans frais supplémentaires avec le plan tarifaire actif correspondant », a déclaré le service de presse de la société.

Lors de l’utilisation des applications indiquées via ce service, les mégaoctets fournis dans les forfaits Internet inclus dans le plan tarifaire ne sont pas consommés.

Dans le cadre de ces plans tarifaires, lorsque vous utilisez les applications Zoom, Skype, ainsi que Viber, Whatsapp, Messenger, Zangi, Telegram (dans le cas des plans tarifaires « X » et « Y », ils utilisent également Facebook, Instagram, Snapchat et Tarif « X » - pour Netflix) les mégaoctets du forfait Internet de base ne sont pas consommés lorsque le plan tarifaire est actif.

Le coût d’activation des forfaits pour le plan tarifaire « Z » est de 1800 drams pour 30 jours, pour « Y » de 2800 drams pour 30 jours et « X » de 5000 drams pour 30 jours.

Viva-MTS (MTS Armenia CJSC) opère sur le marché arménien depuis 2005. La société est détenue à 100% par Mobile Telesystems OJSC (MTS), le plus grand opérateur de téléphonie mobile en Russie et dans la CEI.