Dasaran.am entame sa coopération avec Zoom

La plate-forme éducative arménienne Dasaran.am a déclaré qu’elle coopérerait avec l’application de vidéoconférence mobile Zoom pour aider les écoles secondaires d’Arménie et d’Artsakh (Nagorno-Karabagh) à organiser l’enseignement à distance de manière plus simple et plus pratique.

Désormais, les enseignants peuvent créer et animer des leçons vidéo dans la section « Leçons » de Dasaran.am via un système qui informe les étudiants des leçons vidéo qui les rendent disponibles. Les enseignants peuvent également créer des tests pour découvrir comment les élèves ont appris la leçon et donner des devoirs à la fois à l’ensemble de la classe et à chaque élève.

Avec l’aide d’outils d’analyse dans Dasaran.am, les enseignants ont la possibilité d’analyser les performances de toute la classe ou de chaque élève et d’obtenir des informations détaillées.

Le 16 mars, l’Arménie a déclaré l’état d’urgence ordonnant la fermeture des écoles et des universités en raison de la propagation du coronavirus. Les établissements d’enseignement ont reçu l’ordre de passer à l’apprentissage à distance en utilisant un certain nombre de sites en ligne. Les étudiants qui ne possèdent ni smartphone ni ordinateur ont reçu des tablettes avec l’aide du ministère de l’Éducation et de bienfaiteurs privés, tandis que les opérateurs de télécommunications ont proposé des plans tarifaires réduits pour fournir aux étudiants un accès Internet abordable.