L’application mobile Dasaran sera disponible en téléchargement depuis les plateformes Android et iOS

L’application mobile Dasaran sera bientôt disponible pour téléchargement à partir des plateformes Android et iOS, a déclaré le programme éducatif Dasaran.am dans un communiqué de presse.

Il a déclaré que cela permettrait à tous les élèves des écoles secondaires de recevoir des informations en temps réel sur leurs notes et leurs devoirs, et à leurs parents d’en apprendre davantage sur l’absentéisme, les performances et le comportement de leurs enfants. De plus, en utilisant l’application, les parents peuvent correspondre avec les enseignants.

« Au milieu de l’état d’urgence et de l’apprentissage à distance, lorsque très souvent les enseignants et les élèves sont obligés de se connecter au processus éducatif à l’aide de téléphones portables, la nouvelle application Dasaran offre la meilleure solution pour les écoles secondaires d’Arménie et d’Artsakh de la manière la plus simple et le plus pratique moyen de soutenir le processus éducatif et la communication entre les enseignants, les élèves et leurs parents ", a-t-il déclaré.

Sur Android, l’application peut être téléchargée sur https://play.google.com/store/apps/details?id=md.dasaran_am

Sur iOS, l’application peut être téléchargée sur https://apps.apple.com/us / app / dasaran / id1505502574

Pour plus d’informations, il convient de contacter le Dasaran Education Center en appelant le (010) 32 79 69, (060) 75 79 69 et en envoyant un message à [email protected]