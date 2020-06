Laboratoire Kaspersky : 28,3% des utilisateurs en Arménie attaqués via Internet au premier trimestre 2020

Au cours du premier trimestre de 2020, quelque 28,3% des utilisateurs en Arménie ont été attaqués via Internet et 33 120 incidents ont été signalés, selon une étude de Kaspersky Lab.

Au cours de la même période en 2019, quelque 16,13% des utilisateurs ont rencontré de telles attaques, selon le rapport.

En janvier-mars 2020, 38% des utilisateurs arméniens étaient exposés à des menaces locales, et le nombre d’incidents liés à ces menaces s’élevait à 626 552. Un an plus tôt, 41% des ordinateurs des utilisateurs arméniens avaient rencontré des tentatives d’infection par des menaces locales.

« Ces menaces pénètrent dans l’ordinateur en infectant des fichiers ou à partir de supports amovibles (lecteurs flash, cartes mémoire d’appareils photo et téléphones, disques durs externes) ou pénètrent dans l’ordinateur dans le cadre d’installateurs complexes, de fichiers cryptés, etc. », expliquent les experts.

Pour se protéger contre les attaques via Internet, les experts conseillent d’utiliser un antivirus fiable avec un module Web.

Les attaquants créent spécifiquement des sites malveillants ou piratent des ressources légitimes et injectent des scripts et des logiciels malveillants à diverses fins - des mineurs de crypto-monnaie cachés, des téléchargeurs de rançongiciels, des logiciels pour voler des données personnelles et bancaires.

Pour se protéger contre les menaces locales, il est nécessaire, si possible, de refuser de travailler avec des supports amovibles et, si nécessaire, de vérifier les supports avec un antivirus fiable. L’infection est également évitée en désactivant la fonction de chargement automatique des fichiers à partir d’un support amovible.