Veon Arménie a une nouvelle directrice commerciale

Arina Arustamyan a été nommée directrice commerciale de la société de télécommunications Veon Armenia (sous le nom de Beeline en Arménie), a annoncé la société. Avant cette nomination, elle a été directrice commerciale par intérim pendant plusieurs mois.

Arina Arustamyan a rejoint Veon Armenia en 2008, en commençant comme spécialiste des ventes aux entreprises, et a occupé des postes importants dans le marketing et le B2B. Au cours des cinq dernières années, elle a dirigé le service marketing, responsable du développement des produits et services de l’entreprise, de la planification stratégique, des communications marketing, de l’analyse et de la recherche.

« Je suis heureux que le département de l’entreprise d’importance stratégique soit dirigé par un spécialiste qui connaît l’entreprise de l’intérieur et qui a démontré son efficacité dans la pratique. Je souhaite à Arina et à toute l’équipe de réussir et de remporter de nouvelles victoires », a déclaré , Andrey Pyatakhin, PDG de Beeline Arménie.

La société a déclaré qu’Arina Arustamyan était directement impliqué dans la modernisation des produits de communication mobiles et stationnaires et des nouveaux services numériques, tels que les applications BeeTV, BeeMoney, My Beeline Armenia. Le niveau de satisfaction des abonnés vis-à-vis des indicateurs et services de l’entreprise a également augmenté.

« Il s’agit d’une évaluation extrêmement élevée de mon travail, pour laquelle je suis très reconnaissant. Je considère cette nomination comme un signe de confiance de la part de la direction de l’entreprise et, en même temps, comme une responsabilité. Je suis sûr qu’en collaboration avec l’équipe professionnelle et solide de Beeline, nous réaliserons de nombreux projets pour créer et développer de nouveaux services et renforcer encore la position de l’entreprise sur le marché des télécommunications ", a déclaré Arina Arustamyan.

Arina Arustamyan a reçu un enseignement supérieur dans le domaine de la gestion des systèmes de communication à l’Université de gestion et des technologies de l’information d’Erevan et a suivi de nombreux cours de formation, y compris le cours sur le directeur commercial à la Russian School of Management. L’année dernière, elle a obtenu un MBA de la Oxford University Business School.

« À l’heure actuelle, les femmes constituent la grande majorité des cadres supérieurs de Beeline en Arménie. Il convient de noter que pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, une femme a été nommée directrice commerciale », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

VEON Armenia CJSC fournit des services de communication fixes et mobiles. La société appartient au groupe d’entreprises Veon, qui est l’un des plus grands opérateurs de télécommunications intégrés au monde.