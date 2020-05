Il y a 105 ans, la Triple-Entente a qualifié le massacre des Arméniens de « crimes contre l’humanité »

Le 24 mai 1915, les puissances de l’Entente (France, Russie et Royaume-Uni) ont adopté une déclaration commune condamnant les massacres arméniens dans l’Empire ottoman, qualifiant les atrocités de « crimes contre l’humanité » .

Le premier et le plus important document sur la reconnaissance internationale du génocide arménien a été officiellement publié dans les capitales de trois pays et remis aux autorités turques.

La déclaration se lisait comme suit : « Depuis un mois environ, la population kurde et turque de l’Arménie­ procède, de connivence et souvent avec l’aide des autorités ottomanes, à des massacres des Arméniens. De tels massacres ont eu lieu vers la mi-avril […], à Erzeroum, Dertchun, Eghine, Akn, Bitlis, Mouch, Sassoun, Zeïtoun et dans toute la Cilicie ; les habitants d’une centaine de villages aux environs de Van ont été tous assassinés ; dans la même ville, le quartier arménien est assiégé par les Kurdes. En même temps, à Constantinople, le gouvernement ottoman sévit contre la population arménienne inoffensive.

En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l’humanité et la civilisation, les gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sublime-Porte

qu’ils tiendront personnellement responsables desdits crimes tous les membres du gouvernement ottoman ainsi que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. »