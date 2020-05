Nouvelle flambée de Covid-19 : La plupart des nouveaux cas enregistrés dans les secteurs de l’industrie et des services

Les entreprises industrielles et le secteur des services sont la principale raison de l’augmentation récente du nombre de cas de coronavirus en Arménie, a déclaré dimanche le Premier ministre Nikol Pashinyan via Facebook Live.

« Lorsque nous avons décidé d’assouplir les restrictions le 4 mai, nous savions sûrement que cela pourrait conduire à une nouvelle épidémie. C’est pourquoi le bureau du commandant a élaboré des règles de sécurité, y compris pour les entreprises industrielles. Si ces règles avaient été respectées, nous éviterions cette épidémie », a-t-il déclaré.

Expliquant la décision, il a déclaré : « Nous avons fait ce choix parce que nous ne pouvions pas rester fermés du point de vue économique. Le choix était entre l’économie et la santé, et nous avons essayé d’équilibrer la situation, sans nuire à l’importance de l’un ou de l’autre », a déclaré le Premier ministre.

« En conséquence, nous avons l’un des taux d’inflation les plus bas du monde et l’une des monnaies nationales les plus stables. Nous avons fait un choix qui permettrait de maintenir la situation au maximum en équilibre.

Nikol Pashinyan a déclaré qu’un contrôle strict sera établi sur le maintien des règles anti-épidémiques.

« Nous allons tous deux appliquer des sanctions et parler aux gens et essayer d’expliquer la situation », a déclaré le Premier ministre.

Il croit que le changement de comportement individuel est essentiel pour changer la situation. Par conséquent, il dit que le changement de comportement individuel est essentiel pour surmonter la crise du coronavirus. Dans le même temps, dit-il, des leviers administratifs seront utilisés.

« Tous les restaurants, cafés, succursales bancaires, entreprises industrielles, coiffeurs qui ne respectent pas les règles de sécurité seront fermés », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a présenté les résultats d’une étude réalisée par des spécialistes arméniens, qui montre que le port correct de masques permettra de minimiser le nombre de cas.

Le bureau du commandant a donc décidé que tous les participants au commerce (vendeurs et acheteurs) devraient porter des masques, où qu’ils se trouvent. Jusqu’à présent, cette règle était obligatoire pour les zones fermées.

Deuxièmement, le Premier ministre a déclaré que s’il y avait plus d’une personne dans une voiture, tout le monde devrait être masqué. Le non-respect des règles entraînera des sanctions administratives.

« L’analyse montre que si nous suivons ces règles et que nous nous désinfectons les mains, nous serons en mesure de réduire le nombre de cas à zéro », a déclaré Nikol Pashinyan.

Il attache de l’importance à la responsabilité individuelle.

« Nous pouvons résoudre ce problème ensemble et nous le résoudrons ensemble », a conclu le Premier ministre.