52 citoyens arméniens en provenance de Los Angeles via Amsterdam sont arrivés en Arménie

Dimanche 24 mai un groupe de 52 citoyens arméniens sont revenus des Etats-Unis en Arménie via les Pays-Bas. En coopération avec le Consulat général d’Arménie à Los Angeles, le Consul d’Arménie aux Pays-Bas, Davit Mirzakhanyan a reçu et accompagné le groupe de 52 citoyens arméniens vers l’avion à destination d’Erévan. L’appareil se posait quelques heures plus tard à l’aéroport international Zvartnots Armenia d’Erévan où les passagers étaient aussitôt emmenés pour un confinement de 14 jours.

Krikor Amirzayan