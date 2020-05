Inauguration à Gumri de la Maison-musée dédiée au justicier arménien Soghomon Tehlirian

A Gumri (Arménie) fut inauguré la Maison-musée dédiée au justicier arménien Soghomon Tehlirian (1897-1960). Les travaux de cette Maison-musée étant suspendues en 2015, ils furent repris ces derniers mois pour être ainsi achevés.

Le buste de Soghomon Tehlirian fut réalisé par le sculpteur Zaven Koshtoyan placé en 1993 dans le quartier de l’aéroport de Gumri. Sur le même espace un ferronnier de Gumri a désiré fonder la Maison-musée dédiée à Soghomon Tehlirian. Après la disparition du ferronnier, Vardan Hovhannisyan propriétaire d’une société connue de construction prit la relève pour terminer la Maison-musée. Une mise en valeur des abords et un nouveau mémorial dédié à Soghomon Tehlirian comme des photographies des héros et des villes et villages d’Arménie occidentale où les Arméniens résistèrent lors du génocide de 1915 furent placées dans la Maison-musée.

Rappelons que Soghomon Tehlirian, lors de « l’opération Némésis » qui exécutait les bourreaux Turcs auteurs du génocide arménien tua Talaat Pacha à Berlin en 1921. Le procès fut une vaste tribune pour faire connaitre au monde le génocide arméniens et condamner les bourreaux Turcs. Soghomon Tehlirian fut acquitté à l’issue du procès retentissant et repris par les médias de la planète.

Krikor Amirzayan