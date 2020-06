Environ 54% des entreprises technologiques ont subi des pertes en Arménie

Environ 54% des entreprises technologiques arméniennes ont des indicateurs financiers négatifs en raison du coronavirus, a déclaré le ministre de l’Industrie de la Haute Technologie, Hakob Arshakyan.

Il a déclaré qu’une enquête auprès de 185 entreprises a montré que 74% d’entre elles étaient prêtes à fabriquer de nouveaux produits ou à investir dans de nouveaux types de marchandises. Cela concerne principalement les entreprises qui traitent de l’externalisation des services.

Selon lui, le principal problème est lié au fait que plus de 75% des entreprises arméniennes de cette industrie travaillent pour des entreprises nord-américaines et européennes, fortement touchées par la pandémie.

Cependant, la pandémie a également eu un impact positif sur 8% des entreprises en ligne, qui ont enregistré une demande assez élevée. Dans le même temps, 58% ont eu des résultats mauvais ou très mauvais, et 33% des entreprises ont noté qu’elles ne ressentaient pas l’influence du coronavirus.

« Environ 69% des entreprises fournissent des services, plutôt que de développer des produits ou des équipements. Et ce sont les zones les plus touchées. Ils ont dû licencier de nombreux travailleurs et c’est pourquoi le gouvernement veut leur donner la possibilité d’investir dans le développement de nouveaux produits ", a déclaré M. Arshakyan.

L’industrie arménienne de haute technologie a augmenté de 30% en 2019, les exportations de produits de moyenne technologie augmentant de 26,9% et les exportations de produits de haute technologie de 13,3%. En général, depuis 2015, l’industrie affiche une croissance annuelle de 28%.