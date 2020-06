Beeline en Arménie prolonge sa campagne de vente de smartphones

Beeline annonce une prolongation de la campagne de vente de Xiaomi Redmi 8 et d’un certain nombre d’autres modèles de smartphones, a rapporté le service de presse de la société de télécommunications.

Ainsi, jusqu’au 30 juin, lors de l’achat d’un smartphone Xiaomi Redmi 8, les clients recevront un cadeau - une remise de 10 000 drams sur le compte sur le forfait prépayé « Smart 1500 ». Jusqu’au 30 juin, à l’achat du smartphone Samsung A10, les clients recevront une remise en argent de 5 000 drams. Et les acheteurs des Samsung A30 recevront le forfait prépayé Smart 1500 et un numéro de code spécial 033. La première année du crédit sera sans intérêt pour les acheteurs des Samsung A10 et A30.

« Nous avons étendu la campagne de vente de smartphones pour que tout le monde puisse les utiliser en contactant 55 bureaux Beeline récemment rouverts ou en commandant en ligne via la société E-shop, qui a également la livraison gratuite », a déclaré le PDG de Beeline en Arménie Andrei Pyatakhin dans le communiqué de presse de l’entreprise.

« VEON Armenia » CJSC (marque Beeline) fournit des services de communication fixes et mobiles. Depuis avril 2007, 100% des actions de VEON Armenia CJSC (anciennement ArmenTel CJSC) appartiennent au groupe Veon, qui est l’un des plus grands opérateurs de télécommunications intégrés au monde.