La construction d’Engineering City ne sera pas reportée, selon le ministre

La construction d’Engineering City en Arménie ne sera pas reportée à cause du coronavirus, a déclaré Hakob Arshakyan, ministre de l’Industrie des hautes technologies, lors d’une conférence de presse. Il a noté que la construction de la ville devait commencer cette année et ne sera pas reportée.

Il a déclaré que les appels d’offres pour choisir les entrepreneurs étaient terminés et que les travaux de terrassement commenceraient très probablement en été ou au début de l’automne.

Lorsqu’elle sera prête, Engineering City est censée former et recycler 1 500 spécialistes hautement qualifiés, ouvrir 200 nouveaux emplois et créer rapidement au moins 20 entreprises.

Le coût du projet est estimé à 21,2 millions de dollars. Sur ce montant, 10,5 millions de dollars seront fournis par le gouvernement arménien grâce à un prêt de la Banque mondiale, et le reste par le consortium National Instruments.