Les entreprises arméniennes de haute technologie se verront offrir 930 millions de drams

Les entreprises arméniennes de haute technologie recevront 930 millions de drams sous la forme de subventions, a déclaré le ministre de l’Industrie de la Haute Technologie Hakob Arshakyan lors d’une conférence de presse.

Il a déclaré qu’un total de 132 demandes ont été soumises pour un programme de subventions visant à contenir les conséquences du coronavirus ou à neutraliser ses conséquences négatives.

« Dans deux jours, nous résumerons et annoncerons les gagnants, qui recevront des subventions à hauteur de 2, 3, 5 et 10 millions de drams », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’essentiel des applications et des solutions visent à contrôler les mouvements des personnes isolées, à prendre en charge les couches âgées et vulnérables de la société. Certains suggèrent de nouvelles solutions dans le domaine de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de nouveaux outils de réalité virtuelle et des salles de marché.

Il a déclaré que des discussions ont eu lieu avec des entreprises technologiques pour identifier leurs problèmes et quels outils le gouvernement peut utiliser pour le développement à long terme.

« À cet égard, nos programmes de subventions seront continus. Il existe certaines opportunités pour nos entreprises technologiques », a déclaré Hakob Arshakyan.

Selon lui, les entreprises arméniennes qui fournissent des services aux marchés américain, européen, canadien et autres pourront investir dans la conception de certains nouveaux produits finaux et leurs ventes, pour lesquels des subventions seront fournis.

Il a souligné que les programmes de subventions ne se limitent pas à une programmation impliquant uniquement une large gamme allant de la mécanique de précision au génie logiciel.

Il a également souligné que tous les programmes éducatifs subventionnés du ministère, qui étaient prévus dans les régions, seront exécutés en ligne avec l’aide de spécialistes de l’éducation en ligne.