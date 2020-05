Ucom reste sans direction

Plus de 400 employés d’Ucom, une entreprise de télécommunications en Arménie, ont soumis leur démission.

Des informations sur la démission des employés d’Ucom sont apparues dans les médias arméniens la nuit. La raison en est que des différends ont surgi entre les dirigeants et les actionnaires d’Ucom. Selon diverses sources, la discorde est née de l’intention des propriétaires de l’entreprise de nommer Andrei Pyatakhin, qui dirige actuellement Beeline, une autre société de télécommunications, en tant que directeur de l’Ucom.

« Plus de 400 employés, dont les fondateurs de l’entreprise, les frères Hayk et Alexander Yesayan, ont déjà déposé leur démission », a indiqué la source.

Selon la source, un jour avant leur démission, tout le personnel technique de l’entreprise, les directeurs et les cadres intermédiaires ont démissionné et le processus se poursuit.

Une source chez Ucom a déclaré qu’en dépit du fait que les frères Yesayan et leur équipe ont fondé l’entreprise, plus tard les fils de l’ancien chef du Comité des recettes publiques Gagik Khachatryan et d’un homme d’affaires russe d’origine arménienne Samvel Karapetyan ont également acquis une part à travers sa banque et un ami. La part des frères Yesayan était de 6%, ils ont également été chargés de la gestion.

Le désaccord entre les fils de Gagik Khachatryan et les dirigeants de l’entreprise a commencé à partir du moment où il est devenu clair que la gestion sera assurée par des personnes nommées par Beeline, après avoir évincé les frères Yesayan et l’équipe fondatrice.

En plus de la discorde avec les Khachatryan, il y a également des désaccords avec ceux qui gèrent des actions de Samvel Karapetyan sur les idées stratégiques.

Le 27 décembre 2019, VEON Arménie, propriétaire de la marque Beeline, a déposé une demande auprès de la Commission de régulation des services publics afin d’obtenir l’autorisation de vendre ses actions à Ucom. Plus tard, les deux sociétés ont officiellement confirmé le fait des négociations sur un éventuel accord.

Cependant, il a été rapporté par les médias arméniens que le PDG de Beeline en Arménie Andrei Pyatakhin a divulgué des informations commerciales pour conclure l’accord, en échange d’une promesse qu’il conserverait le poste de PDG dans la nouvelle société fusionnée.

Nara Nazaryan, porte-parole de Beeline en Arménie, a expliqué qu’aucun changement n’était en cours dans l’entreprise. Beeline en Arménie fait partie d’un groupe international de sociétés et Andrei Patyakhin en est le PDG.

Le 11 février 2020, la Commission d’État arménienne pour la protection de la concurrence économique a commencé à examiner une demande de vente de VEON Armenia CJSC (marque Beeline) à Ucom.

Un délai maximum de 90 jours est accordé à l’agence antitrust pour l’examen de la demande, pendant lequel le régulateur, après avoir examiné tous les documents, doit prendre une décision. Cependant, en raison de la situation de propagation du coronavirus et de la déclaration de l’état d’urgence dans le pays, la commission a décidé de suspendre l’examen de la demande de l’entreprise.

La société arménienne Ucom (Universal Communications) a été fondée en 2007. Ucom, étant l’un des acteurs phares du marché des télécommunications en Arménie, fournit une gamme complète de services dans ce domaine : Internet haute vitesse symétrique, télévision IP et télévision numérique. téléphonie.

VEON Armenia CJSC (marque Beeline) fournit des services de communication fixes et mobiles. Depuis avril 2007, 100% des actions de VEON Armenia CJSC (anciennement ArmenTel CJSC) appartiennent au groupe Veon, qui est l’un des plus grands opérateurs de télécommunications intégrés au monde.