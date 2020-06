Beeline en Arménie a de nouvelles offres pour l’enseignement à distance

Beeline en Arménie a mis au point des forfaits spéciaux dans le cadre d’un programme conjoint avec le ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports sur le développement de l’enseignement à distance.

Selon le service de presse de la société de télécommunications, les élèves, enseignants et étudiants bénéficiaires du ministère de l’éducation peuvent se joindre aux propositions en présentant des certificats délivrés par le ministère. L’offre est réservée aux nouveaux abonnés.

Compte tenu des particularités des équipements de connexion Internet fixe, Beeline a également inclus des équipements d’Internet fixe (routeur Wi-Fi) dans la nouvelle offre.

« La promotion de l’éducation numérique est le principal domaine de responsabilité de Beeline. En raison de la grande disponibilité de notre Internet, en particulier dans les provinces, de nombreux élèves, enseignants et étudiants peuvent profiter de notre offre spéciale et acquérir des connaissances », a déclaré le PDG de Beeline en Arménie Andrei Pyatakhin.

Pour l’offre 1 avec une vitesse Internet fixe jusqu’à 10 Mbit / s., une ligne téléphonique fixe est nécessaire. L’offre comprend un équipement Wi-Fi et est disponible presque partout sur le territoire de l’Arménie. Les frais mensuels sont de 2 000 drams.

Pour l’offre 2 avec des vitesses Internet optiques allant jusqu’à 25 Mbit / s., une ligne téléphonique fixe est requise. L’offre comprend un équipement Wi-Fi et est disponible à Erevan et dans six villes (Goris, Vardenis, Stepanavan, Vayk, Abovyan et Artashat). Les frais mensuels sont de 4 000 drams.

Pour l’internet mobile, deux packages de prix sont également disponibles. Prépayé, en vertu duquel 50 Go d’Internet sont fournis pendant 30 jours pour 1 500 drams et postpayé, en vertu duquel 80 Go d’Internet et un modem sont fournis pour 4 000 drams conformément à un contrat de 18 mois. En cas de retour anticipé du modem, aucune pénalité n’est prévue.

Pour vous connecter, vous devez appeler le 0628 numéro court ou écrire à l’une des pages Facebook-e de la société - Beeline Armenia ou Beeline Business, présentant le certificat mentionné ci-dessus. Les employés de l’entreprise accepteront la demande et établiront une connexion avec l’abonné.

VEON Armenia CJSC (marque Beeline) fournit des services de communication fixes et mobiles. Depuis avril 2007, 100% des actions de VEON Armenia CJSC (anciennement ArmenTel CJSC) appartiennent au groupe Veon, qui est l’un des plus grands opérateurs de télécommunications intégrés au monde.