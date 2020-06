L’Arménie prévoit d’améliorer sa position dans l’indice de digitalisation de 30 places

L’Arménie cherche à améliorer sa position dans l’indice d’habilitation de la numérisation (EDI) de 30 plces a déclaré le vice-ministre de l’industrie des hautes technologies, Stepan Tsaturyan, lors d’une conférence en ligne organisée par le Club des Journalistes Economiques et la Fondation Konrad Adenauer mercredi.

Il a déclaré que selon la dernière étude publiée en 2019, l’Arménie occupait la 87e place dans l’EDI.

« Notre tâche pour les 5 prochaines années est d’élaborer une stratégie de développement de la numérisation qui améliorera cet indicateur de 30 positions ou plus pour entrer dans le classement des 50 meilleurs pays du monde », a déclaré StepanTsaturyan.

Il a noté qu’il s’agit d’un défi sérieux pour l’Arménie et le secteur, en particulier dans le contexte du fait que d’autres pays tentent également d’améliorer leurs positions.

L’indice d’habilitation de la numérisation (EDI) mesure la capacité des pays à soutenir le développement des technologies numériques dans les entreprises et à augmenter leur niveau d’application. L’évaluation est basée sur cinq composantes : réglementation, connaissance, communication, infrastructure et taille. Selon les résultats de 2019, les leaders de la notation étaient les États-Unis, l’Allemagne et le Danemark.