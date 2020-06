La part des entreprises informatiques dans le PIB de l’Arménie augmente régulièrement de 0,5%

La part du secteur des Technologies de l’Information dans le PIB de l’Arménie a augmenté à un rythme régulier de 0,4 à 0,5%, a déclaré le vice-ministre de l’Industrie des hautes technologies, Stepan Tsaturyan, lors d’une conférence en ligne organisée par le Club des Journalistes Economiques et la Fondation Konrad Adenauer. .

Il a déclaré qu’en 2019, la part du secteur informatique dans le PIB du pays avait atteint 2,5% et malgré une certaine baisse due au coronavirus, les tendances devraient se poursuivre.

Selon lui, il existe aujourd’hui 1 500 sociétés informatiques et plus de 16 000 ingénieurs informatiques en Arménie. « Ce chiffre augmente régulièrement, de plus, il y a une demande de 3 000 nouveaux informaticiens », a-t-il déclaré.

« Nous élaborons diverses stratégies pour le développement du secteur de la haute technologie, la numérisation et le développement du complexe militaro-industriel, et nous allons les soumettre à l’approbation du gouvernement », a déclaré Stepan Tsaturyan.

Le vice-ministre a également déclaré que plusieurs entreprises locales avaient commencé à mettre en œuvre les accords conclus suite à leur participation à diverses expositions informatiques à Singapour, Paris et Qatar.

De manière générale, comme l’a souligné le vice-ministre, l’accent sera mis sur la cybersécurité, la robotique et la création de centres d’État qui développeront plus spécifiquement ces domaines.

Selon lui, divers programmes de coopération sont mis en œuvre avec des instituts américains de renom pour la formation de spécialistes informatiques arméniens et de représentants d’entreprises dans le cadre du programme Virtual Bridge d’une valeur de 1,5 milliard de drams.