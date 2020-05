L’Artsakh rend l’enseignement supérieur gratuit

Le président de l’Artsakh (Nagorno-Karabagh), Arayik Harutyunyan, a félicité samedi les diplômés de l’école en annonçant également qu’à partir du 1er septembre, l’enseignement supérieur sera gratuit en Artsakh.

« Selon notre promesse électorale, à partir du 1er septembre, l’enseignement supérieur deviendra gratuit en Artsakh. Cependant, je réaffirme que dans le même temps, les exigences de l’État en matière de qualité de l’éducation seront strictes. Par conséquent, le désir d’étudier et de s’améliorer en permanence peut ne jamais vous quitter », a-t-il écrit dans un article sur Facebook.

Le président a noté que la pandémie de coronavirus cette année avait privé tout le monde de la possibilité d’organiser l’événement de manière festive.

« Je suis sûr, cependant, que la déception due à cette situation n’empêchera aucunement chacun de vous de faire les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs. N’oubliez pas que toute crise est également une opportunité », a-t-il souligné.

Il a également déclaré qu’après l’obtention du diplôme, une étape très importante commence dans la vie des diplômés de l’école, lorsque le niveau de connaissances et de compétences démontrées sont les critères d’évaluation de la qualité et de l’efficacité, Arayik Harutyunyan a noté que quelle que soit la spécialité de la vie qu’ils choisissent, ils devraient toujours se rappeler que dans leur domaine, ils doivent être des leaders.

« Je vous félicite ainsi que vos professeurs à cet égard et souhaite que tous vos rêves et aspirations se réalisent au nom de vos succès personnels et collectifs », a-t-il déclaré.