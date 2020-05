Lanvallay. Des artistes de talent chaque jour devant l’Ehpad

Hier, la Cotissoise originaire d’Arménie, Lilit Danielyan, auteure compositrice, pianiste et chanteuse professionnelle, a proposé aux résidents et aux mélomanes de la commune, un tour de chant, avec des œuvres variés, dont des chansons du folklore arménien et des œuvres issues de ses compositions, dont une en avant-première « que je dédie à ma maman, que je n’ai pas vue depuis plusieurs mois ! ».

