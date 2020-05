Charles Aznavour, homme qui a appris aux gens à sourire à travers les larmes

En Arménie, on célèbre l’anniversaire de Charles Aznavour, le sourire au visage et les larmes aux yeux. Le 22 mai, il aurait soufflé sa 96e bougie et aurait pu réaliser son rêve de devenir chanteur centenaire 4 ans plus tard si la vie ou la mort plus exactement en aurait voulu autrement et entrer par ainsi au Guinness des records. Le temps lui a manqué, pourtant en Arménie, on est convaincu que plus de 1 300 chansons écrites par Aznavour lui permettront de vivre sûrement une vie éternelle.

