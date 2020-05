NOR

Le Conseil Municipal de Valence tout juste entré en fonction adopte une résolution reconnaissant le génocide arménien : La FRA Dachnaktsoutioun, le CDCA et la FRA NOR SEROUND saluent un premier pas très attendu

La FRA Dachnaktsoutioun, le Comité de Défense de la Cause Arménienne (CDCA) et la FRA Nor Seround prennent la mesure du vote par lequel l’ensemble du Conseil Municipal de Valence reconnaît le génocide arménien.

Ce vote vient après une campagne de dénonciation de la candidature et de l’élection de M. Yasin Yldrim, au sein de la nouvelle majorité autour de M. Nicolas DARAGON, campagne menée par ces organisations.

Si un seul vote ne saurait, à lui seul, revenir sur de multiples expressions négationnistes, ce premier pas démontre la volonté du Maire de Valence, d’écouter les appels répétés d’organisations historiques investies dans la défense de la cause arménienne.

La FRA Dachnaktsoutioun, le CDCA et la FRA Nor Seround ont, en effet, exhorté le Maire de Valence à veiller à ce que M. Yldrim respecte la loi du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide des Arméniens. Le vote de cette résolution, un acte inédit par son caractère inaugural pour un Conseil Municipal, était manifestement adressé à M. Yldrim et atteste de la volonté du Maire de Valence (dont les intentions en faveur de la reconnaissance du génocide arménien n’ont jamais été contestées) de forcer la main à son ancien colistier.

Le soulagement ne saura total que lorsque M. Yldrim s’exprimera de sa propre initiative sur la réalité du génocide arménien.