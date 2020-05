Le léopard repéré dans la région du Tavouch au nord-est de l’Arménie s’appelle désormais Enza

Le léopard filmé près de Yenokavan dans la région de Tavouch au nord-est de l’Arménie et qui aurait traversé une partie du pays, venant de la région sud de Vayots Dzor a désormais un nom. Le ministère arménien de l’Environnement avait lancé un sondage par le net pour proposer le nom de Enza ou Léo. C’est Enza (lire Endza et qui signifie « cadeau » en arménien) qui a remporté le vote avec 130 voix contre 45 pour Léo. Une nomination qui ne devrait pas trop déranger le félin qui serait de l’espèce du léopard caucasien, bien occupé à chasser les biches pour se nourrir. Plusieurs régions d’Arménie -dont le Tavouch- fortement boisées, disposent de nombreux animaux vivant à l’état sauvage dans la nature et parmi eux outre le léopard, des ours et des loups.

Krikor Amirzayan