La réaction d’Ankara à résolution adoptée par le Sénat de la République tchèque concernant le génocide des Arméniens

Le ministère turc des Affaires étrangères a qualifié la résolution du Sénat tchèque condamnant le génocide arménien de « nulle et non avenue ».

"La résolution du Sénat de la République tchèque adoptée le 20 mai à propos des événements de 1915 indique que la mentalité tordue construite sur les discours unilatéraux sans fondement ayant endommagé les relations des deux pays en 2017 est toujours en vigueur en République tchèque.

L’adoption par quelques membres du Sénat de la résolution, à un moment où le monde entier est aux prises avec la pandémie du coronavirus, démontre également la mentalité insidieuse qui se cache derrière elle.

Il n’est pas possible d’attribuer plus de sens que celle d’une controverse historique aux événements de 1915, comme l’a déclaré la Cour européenne des droits de l’homme dans les articles 173 et 231 de sa décision en 2015 et comme elle l’a réitéré dans une deuxième décision en 2017. Les tentatives visant à définir une question historique conformément à la politique et aux intérêts de certains milieux ne peuvent pas être acceptées.

Nous espérons que ceux abordant l’histoire de manière unilatérale, prennent en considération la compréhension de notre Président qui a partagé les souffrances communes dans sa lettre envoyée au Patriarche des arméniens de Turquie le 24 avril 2020.

Nous appelons le Parlement de la République tchèque à respecter les dispositions du Traité de paix de Lausanne, les décisions des tribunaux internationaux et les sources historiques et actuelles du droit international.

Cette résolution, que nous jugeons nulle et non avenue, n’est rien d’autre qu’une tentative futile de ceux qui essaient de réécrire l’histoire dans la poursuite de leurs intérêts politiques quotidiens.

Nous avons pris note de la déclaration du ministre des Affaires étrangères, Tomáš Petříček , selon laquelle cette résolution ne reflète pas la position du gouvernement".