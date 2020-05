Le dimanche 24 mai 2020 à 10h30 : la Sainte Messe sera célébrée PORTES CLOSES et SANS FIDÈLES

Le dimanche 24 mai 2020 à 10h30 : la Sainte Messe sera célébrée PORTES CLOSES et SANS FID È LES

Chers fidèles,

Nous sommes très heureux de vous annoncer que la première messe avec accès aux fidèles, malheureusement en nombre limité car nous devons respecter les consignes sanitaires de distanciation, sera célébrée le dimanche de Pentecôte 31 mai 2020 à 10h30.

Nous vous transmettrons au cours de la semaine, les différents détails et aménagements que nous devons faire dans l’église pour vous accueillir dans les conditions sanitaires optimales et de ce fait, la MESSE DE DEMAIN DIMANCHE 24 mai 2020 SERA CÉLÉBRÉE À 10h30 À HUIS CLOS ET PORTES FERMÉES, comme annoncé précédemment.

Elle sera retransmise en direct sur la page Facebook de la Cathédrale.

Bon dimanche à vous tous.

Conseil Paroissial de l’Eglise Apostolique Arménienne de Paris.