Le gouvernement arménien va place sur le boulevard du nord l’œuvre du sculpteur Arto Tchakmaktchian « L’homme qui marche »

En 2020 le gouvernement arménien a alloué au ministère de l’Education, des Sciences de la Culture et des Sports un budget de 422 millions de drams (près de 900 000 euros) pour l’acquisition et les travaux de rénovation d’une série de statues ou espaces de mémoire. Parmi les futures acquisitions du ministère, une œuvre du sculpteur arméno-canadien Arto Tchakmaktchian « L’homme qui marche », une statue qui sera placée sur le boulevard du Nord à Erévan, l’une des artères les plus modernes et les plus fréquentées de la capitale arménienne. L’œuvre sera acquise pour 37 millions de drams soit un peu plus de 80 000 euros selon les médias arméniens.

Krikor Amirzayan