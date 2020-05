Les Arméniens de Turquie touchés par le Coronavirus évacués vers Erevan

L’Arménie a évacué vendredi 168 nouveaux citoyens arméniens de Turquie touchés par le coronavirus, en coordination avec les autorités turques et géorgiennes.

Ils auraient embarqué dans quatre bus arméniens après avoir été transportés d’Istanbul vers la frontière turco-géorgienne tard dans la nuit. Ils se sont ensuite rendus en Arménie via la Géorgie.

Le gouvernement arménien a payé le service de bus et a couvert les autres dépenses liées à cette évacuation. L’ambassade d’Arménie à Tbilissi a déclaré avoir fourni aux personnes transportées de la nourriture et d’autres biens essentiels pendant leur transit à travers la Géorgie, ce qui a été autorisé par le gouvernement géorgien.

Tous les évacués devaient se faire auto-isoler pendant deux semaines à leur arrivée en Arménie.

Plus de 70 autres Arméniens ont été évacués de Turquie début avril. Les ministères arménien et turc des Affaires étrangères ont organisé leur retour lors d’un rare contact direct.

L’Arménie et la Turquie n’ont pas de relations diplomatiques. Les gouvernements turcs successifs ont également maintenu la frontière entre les deux États voisins fermée en raison du conflit non résolu sur le Haut-Karabagh.

Les responsables à Erevan disent que plus de 60 000 ressortissants arméniens, pour la plupart des travailleurs migrants qui vivaient en Russie et en Europe, sont rentrés dans leur pays depuis le 1er mars en raison de la pandémie de coronavirus et des conséquences économiques qui en résultent.

Selon l’ambassade d’Arménie à Moscou, au moins 5 000 Arméniens actuellement bloqués en Russie souhaitent également rentrer chez eux mais ne peuvent pas le faire en raison de l’absence de vols réguliers entre les deux pays liés à cause de la situation sanitaire. Depuis début avril, l’ambassade a aidé à organiser une douzaine de vols charters vers Erevan depuis Moscou et d’autres villes russes pour évacuer un petit nombre de citoyens.