Les félicitations de François Rochebloine

Cher Monsieur le Président de la République de l’ Artsakh, Cher Ami ,

Au lendemain de votre prise de fonctions je suis heureux de vous adresser à titre personnel mais aussi en tant que Président de l’ association Francophonie en Artsakh,

mes très vives et sincères félicitations pour votre élection de Président de la République de L’Artsakh.

Je vous souhaite pleine réussite dans vos nouvelles et importantes responsabilités.

Vous pourrez compter sur notre entier et total soutien.

J’aurais beaucoup de plaisir à vous revoir dès que la situation sera redevenue normale, pour développer encore plus les relations entre la France et l’ Artsakh !

Encore toutes mes félicitations .

Bien respectueusement et fidèlement.

François ROCHEBLOINE

Ancien député de la Loire

Membre honoraire du Parlement

Président de l’association Francophonie en Artsakh