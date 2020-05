Compte rendu du conseil paroissial de l’église apostolique de Beaumont

En ce mercredi 20 mai 2020, les Conseillers paroissiaux de L’Église Apostolique Arménienne Saint Grégoire l’Illuminateur de Beaumont à Marseille était invités à participer autour du Père Archen Movsesyan au premier Conseil paroissial en mode de déconfinement.

La réunion fut organisée à partir des mesures de distanciation et du port du masque obligatoire dans le Centre Culturel Levon Chanth à 18h00.

L’ordre du jour à partir duquel le Conseil a dû échanger et délibérer fut le suivant :

« L’état de notre Paroisse depuis sa mise en confinement le 12 mars 2020 »

Thème qui nous a permis d’évoquer les sujets suivants :

Notre situation financière : elle enregistre un manque à gagner évalué à 20.000 €, résultat des cumuls de la semaine Sainte, des grandes messes des Rameaux, de Pâques avec bien d’autres célébrations, comme celle du 24 avril, journée nationale de la commémoration du Génocide des Arméniens.



Notre réponse à la réglementation française « COVID-19 » : les directives gouvernementales furent parfaitement acceptées et respectées par nos paroissiens. Dans ce contexte nous avons apprécié l’aide des services de l’Etat et plus particulièrement celle du Commissariat du 12e arrondissement de Marseille que nous remercions chaleureusement.

Les faits marquants de ces deux mois : à notre initiative originale d’avoir maintenu, célébré et retransmis nos Messes traditionnelles dès le 15 mars. Mille mercis au Père Archen et à ses Diacres pour leur engagement, de véritables missionnaires qui ont porté la parole de Dieu sur tous les fronts. Parallèlement nous avons mis à profit les avancées du numérique. Toutes nos actions furent mises à la disposition de nos paroissiens, de leurs parents, amis et sympathisants sur la page Facebook de l’Église de Beaumont. Au total, durant ces deux mois, un lien matérialisé par près de 10.000 connections prouvant si besoin était la ferveur de notre communauté chrétienne à qui nous avons donné la possibilité de se connecter et de s’exprimer au travers de milliers de commentaires bienveillants.



Nos Actions de bienfaisance : inutile de revenir sur nos publications, photos et vidéos largement couvertes par Armenews et NAM que nous remercions chaleureusement. D’autres publications furent portées par notre page Facebook et par le site officiel de la Mairie du 11e & 12e arrondissement de Marseille. Des actions d’envergures lesquelles conjuguent générosité et prise de risque au profit de familles indigentes, des primo arrivant accompagnés d’enfants en bas âge, vivant en deçà du seuil de pauvreté. Le Conseil paroissial exprime à nouveau toute sa gratitude aux mécènes, ainsi qu’à la Mairie du 11e & 12e pour la conduite sans failles de ces délicates opérations.

L’image de notre Paroisse s’est trouvée grandie en cette période douloureuse par un autre fait marquant d’entraide et de solidarité. Le Père Archen accompagné d’un Diacre de l’Église Apostolique Arménienne a accepté de célébrer les funérailles catholiques à la demande de 26 familles Marseillaises. En point d’orgue, ce fut l’oraison funèbre de Monsieur Roland Povinelli, Sénateur Maire de la Commune d’Allauch.

Quelques informations sur la situation de notre Diocèse : une assemblée extraordinaire est annoncée pour le 12 septembre 2020. Enclin à surmonter ses propres difficultés depuis sa création en 2008, notre Diocèse a du mal à maitriser les difficultés d’un développement chaotique. Depuis maintenant plus d’un an, notre Association Cultuelle Sourp Krikor Loussavoritch a pris le parti de ne pas interférer et surréagir aux luttes intestines et de ne pas prendre parti face aux attaques ad-hominem à l’endroit du Primat élu démocratiquement. Ces attaques mettent en péril notre institution. Nous restons donc à notre place, à l’écoute des orientations prises par notre Saint-Siège d’Etchmiadzine, relayées conjointement par l’Assemblée des Délégués diocésains et de son Conseil.

Point sur le Projet des grands travaux concernant la mise en sécurité et la mise en conformité du Centre Culturel Levon CHANTH : dans ce cadre, une nouvelle esquisse, fruit de la réflexion de nos architectes a été présentée. Le Conseil doit maintenant acter et valider ces aménagements futurs en nous fixant une date de réception au 6 janvier 2021. Notre enveloppe budgétaire sera de l’ordre de 200.000 €. Cette situation exceptionnelle nous impose d’établir au plus tôt un plan de financement pluriel jamais réalisé pour notre Chapelle. Ce plan sera bâti via six axes de souscriptions majeurs :

Mécénat culturel

Mécénat d’entreprise

L’apport des Conseillers paroissiaux

La Souscription des Paroissiens

Les Subventions des collectivités territoriales

Les Prêts bancaires

Après la circulation des documents, un large échange de vues s’est engagé sur le sujet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du jour du Conseil paroissial a été levée à 19h30.

« Toutes les validations des attendus et des décisions de notre Conseil furent prise dans la pure tradition des Conseillers paroissiaux de Saint Grégoire l’Illuminateur, à main levée et par acclamations ».

Gilbert DERDERIAN

Président Délégué de la Paroisse Saint Grégoire l’Illuminateur de Beaumont