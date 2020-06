Unibank introduit l’intelligence artificielle dans la notation du crédit

Unibank a mis à jour la notation du crédit pour les prêts à la consommation non garantis, introduisant la technologie de l’intelligence artificielle (IA), a rapporté le service de presse de la banque.

L’algorithme d’IA nous permettra de traiter une grande quantité d’informations, d’analyser le comportement des clients et de modéliser leurs profils de manière beaucoup plus précise. En conséquence, la banque sera en mesure d’améliorer le processus de prise de décision, d’améliorer la qualité de l’évaluation des risques et d’améliorer le service client responsable, en leur offrant des conditions de crédit plus rentables tout en économisant du temps et des ressources.

En 2014, Unibank a été l’une des premières en Arménie à exclure complètement le facteur humain dans le processus d’examen des demandes de prêt et à le rendre automatique en utilisant le tout nouveau système CRM développé par la société Protobase Laboratories. En 2019, Unibank avait traité plus de 480 000 demandes avec l’aide du convoyeur de crédit et fourni une réponse aux clients en une minute.

« Avec l’introduction de l’intelligence artificielle, Unibank est entrée dans une nouvelle réalité numérique. Le nouveau modèle de notation contribuera essentiellement à réduire les dépenses, à améliorer les relations avec les clients et à accroître leur fidélité, permettant ainsi à la banque de développer activement et de renforcer le crédit de masse. Selon les données fournies par McKinsey, dans un organisme de crédit qui utilise la technologie de l’IA, l’indicateur du coût par rapport au revenu est de 12 points de pourcentage inférieur au marché moyen », a déclaré Sergey Kocharyan, directeur de la gestion des risques, dans le communiqué de presse de la banque. .

« Unibank est l’un des leaders du marché de détail. Notre clientèle comprend 1/3 de la population en âge de travailler de l’Arménie, et nous nous efforçons non seulement de répondre aux exigences de la banque moderne, mais aussi de les devancer », a déclaré Gurgen Ghukasyan, directeur de la promotion et des ventes commerciales au détail chez Unibank. .

Il a également dit que le système de notation, basé sur les données statistiques des 20 années de travail de la Banque et les analyses commerciales Big Data, permettra à la banque de prendre des décisions d’émission de crédit de manière plus rapide et plus efficacement.

À l’avenir, Unibank améliorera le domaine de l’utilisation de l’intelligence artificielle et mettra en œuvre la technologie en question lors du traitement des demandes de prêts aux particuliers et aux entreprises sécurisées.

En 2019, Unibank a accordé des prêts à des personnes physiques pour un montant total de 71 milliards de drams. Au 4e trimestre 2019, Unibank occupait une position de leader dans le système bancaire arménien par le nombre de prêts POS. Cette année, le nombre de demandes de prêt TPV a augmenté pour atteindre 2 000 par jour.