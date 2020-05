Nikol Pashinyan et Arayik Haroutunyan soulignent la nécessité de renforcer le système bancaire d’Artsakh

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le président d’Artsakh Arayik Haroutunyan ont rencontré à Stepanakert des représentants des systèmes bancaires d’Arménie et d’Artsakh, rapporte le bureau de presse du gouvernement arménien.

Arayik Haroutunyan a souhaité la bienvenue aux participants à la réunion et a remercié le Premier ministre arménien d’avoir organisé une réunion dans ce format. « Nous devons non seulement continuer, mais intensifier la coopération, car nous allons garantir des taux de développement plus élevés à l’avenir. Alors que les ressources financières des deux gouvernements ne seront pas suffisantes pour le faire, nous devrons mettre en œuvre des programmes plus ambitieux », a déclaré le président d’Artsakh.

Nikol Pashinyan, pour sa part, a souligné l’importance des progrès tangibles enregistrés par le système bancaire de l’Artsakh au cours de la dernière décennie, « qui ont contribué à favoriser les réalisations économiques du pays ».

« Les ambitions économiques que nous nous sommes fixées seront impossibles à réaliser si elles ne sont pas réalisées par le système bancaire. Dans un certain sens, ce contenu devrait être formé conjointement », a-t-il déclaré. « Nous l’avons fait pendant l’état d’urgence lorsque le gouvernement, les représentants du système bancaire et les législateurs se réunissaient pour discuter du développement agricole, des questions sociales, etc. Cela peut être vraiment efficace ; cela ne doit pas être considéré comme une réunion distincte, mais comme une discussion qui doit être poursuivie. »

Selon le service de presse du gouvernement arménien, la réunion a discuté des moyens de renforcer la coopération entre les systèmes financiers et bancaires, de renforcer les activités des banques arméniennes en Artsakh, de promouvoir le financement de projets commerciaux potentiels, etc.

Les représentants du système bancaire se sont déclarés prêts à suivre les initiatives des gouvernements de l’Arménie et de l’Artsakh et à s’impliquer dans ces programmes visant à garantir des ressources plus importantes et des taux d’intérêt bas pour le marché.