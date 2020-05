L’interview d’Olga Parakhina, co-fondatrice d’ARTEZIANICA Armenia, la société internationale de production et d’exportation de produits de la pêche gastronomique, avec les agences de presse ARKA et Novosti-Arménie dans le cadre du projet spécial #SaveBusiness

- Comment votre entreprise a-t-elle changé après la épidémie de coronavirus ?

Olga Parakhina - Depuis sa création en 2012, nous construisons ARTEZIANICA Arménie sur la base du concept Lean (Le terme lean sert à qualifier une méthode de gestion de la production qui se concentre sur la « gestion sans gaspillage », ou « gestion allégée » ou encore gestion « au plus juste »), nous sommes donc entrés dans la crise bien préparés - sans personnel gonflé et autres coûts, avec des processus de gestion maximaux transférés en ligne, sans obligations de crédit, avec un portefeuille de produits et structure client optimaux.

Par conséquent, aucun des facteurs COVID négatifs pour notre secteur - les restrictions sur les voyages en avion, la situation sur le marché des changes et la fermeture d’HoReCa (HoReCa, est un acronyme désignant le secteur d’activités de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés)- n’est devenu critique pour nous. Nous avons rapidement modifié le mode de livraison des produits, constitué une réserve suffisante d’aliments naturels pour les poissons européens et le portefeuille de commandes de HoReCa ne constituait pas une part significative du total.

Je peux dire peut-être une chose séditieuse, mais à mon avis, pour les entrepreneurs et les gestionnaires, les gens qui sont fondamentalement à l’aise dans le risque et l’incertitude, la situation actuelle est un lecteur, un défi, un moment où vous sentez le plus profondément que vous vivez, agir et créer.

D’après mon expérience, il vaut mieux le faire avec « le vôtre ». C’est pourquoi, le jour de l’annonce de la quarantaine en Arménie, j’ai décidé d’agir plus activement et d’unir mes efforts.

Il se trouve que depuis septembre 2019, en collaboration avec les meilleurs technologues et chefs cuisiniers de Moscou, nous travaillons à la création d’une nouvelle gamme de CHEF by ARTEZIANICA - des produits semi-finis naturels de nos poissons fraîchement pêchés, préparés selon des recettes spéciales avec la conservation de tous les nutriments grâce à la technologie de surgélation. Les travaux ont été effectués en mode optionnel, sans échéance claire. La mise en œuvre a été planifiée conformément au schéma habituel - via les chaînes de vente au détail de la Fédération de Russie.

Mais le 16 mars, immédiatement après la déclaration de l’état d’urgence en Arménie, j’ai rencontré Natalya Antoyan, la propriétaire du restaurant Gouroo Club & Garden de cuisine saine d’auteur, avec qui nous avons travaillé ensemble à Troka Dialog à l’aube de notre carrières et coopèrent fructueusement depuis l’ouverture de son projet à Erevan.

Après avoir discuté de la situation, nous avons commencé à agir immédiatement. Nous, avec Natalya, les cuisiniers et nos enfants, qui n’avaient personne avec qui rester, nous nous sommes en fait logés quelques jours dans le hall de production. Et en seulement cinq jours, nous avons fait ce qui semble impossible maintenant : nous avons lancé une production complètement nouvelle, développé des emballages, lancé une chaîne d’approvisionnement, mis en place des cartes technologiques et formé des employés.

À partir du 20 mars, les résidents d’Erevan ont eu l’occasion de commander sept variétés des meilleurs produits semi-finis de poisson à leur domicile sur la page Facebook de @ artezianica. Après cette expérience réussie, Natalya a transformé le travail de son restaurant et, ayant consolidé son expérience dans la création de plats sans sucre et sans farine blanche, a lancé la ligne Gouroo home edition de produits semi-finis sains.

En résumé, je peux dire qu’avec le début de la quarantaine, nous avons commencé à travailler de manière plus intensive et productive, avec encore plus d’enthousiasme et une plus grande volonté de préserver l’écosystème entrepreneurial de l’Arménie.

- Quelle est la popularité du service de livraison ? Qu’est-ce que les gens commandent principalement ?

Olga Parakhina- Notre lancement rapide de la ligne CHIEF s’est avéré tout à fait opportun - la mise en œuvre se déroule à un bon rythme, car il est psychologiquement plus pratique pour de nombreuses personnes de recevoir des produits semi-finis ou des produits bruts emballés et de faire le traitement thermique chez eux.

Pour optimiser les ressources, nous avons décidé de ne pas dupliquer les fonctions, et nous effectuons notre livraison en partenariat avec le restaurant Gouroo.

Maintenant, nos produits les plus vendus sont :

Pépites saines de poisson rouge pour la cuisson - Filet de truite entière dans une panure spéciale ;

Polpette Fishbowls - petites boules de truite hachée, que nous avons spécialement adaptées pour le menu des enfants, en ajoutant des courgettes fraîches ;

et notre succès absolu Rainbow - mini boulettes multicolores faites à la main à partir de la pâte la plus fine avec du filet de truite hachée.

Je peux regarder tout le temps des vidéos de nos clients où leurs enfants tordent nos boulettes et en redemandent.

Tous nos produits, en plus de préserver les bienfaits, de renforcer la santé, d’améliorer l’humeur et d’assurer la sécurité, résolvent également le problème de savoir comment s’assurer que les personnes qui pensaient auparavant ne pas l’aimer mangent du poisson avec plaisir.

Et nos femmes bien-aimées et belles, grâce à la ligne CHIEF, ont la liberté d’être avec leurs proches, de vivre, en se concentrant sur ce qui est intéressant et important pour elles, sans se soucier de la question constante de savoir comment nourrir votre famille savoureuse, saine et naturel.

- Des campagnes anti-coronavirus ont-elles été lancées dans l’entreprise ?

Olga Parakhina- Nous avons déjà eu huit ans de production alimentaire avec les exigences sanitaires les plus strictes. En plus de notre propre responsabilité, nous sommes contrôlés tous les six mois par des experts internationaux en sécurité alimentaire des chaînes de vente au détail, et à cet égard, nos exigences en matière d’hygiène de production et de personnel n’ont pas changé.

J’avoue, dans l’âme, que je suis heureux que la situation actuelle ait rendu la société particulièrement désireuse de comprendre l’importance de l’hygiène, de comprendre les détails et les règles de son respect et d’introduire les meilleures pratiques d’hygiène. J’espère vraiment qu’ils resteront dans la vie de toutes les personnes et entreprises.

- Comptez-vous sur l’aide de l’Etat ? Quelles activités spécifiques pourraient soutenir l’entreprise dans cette situation ?

Olga Parakhina - L’économie est cyclique, donc cette crise n’est ni la première ni la dernière. À tout moment, nous travaillons en nous appuyant uniquement sur nos propres ressources intellectuelles, industrielles et financières. Nous n’avions pas et n’avons pas de prêts et autres obligations non remplies.

À titre d’exemple illustratif du passé, je peux vous parler de notre expérience de la traversée de la crise monétaire de 2015-2016. En Arménie, plus de 70 fermes piscicoles ont alors été contraintes de cesser d’exister. Formellement, nous pourrions facilement faire de même, en annulant le défaut de la crise. Mais nous avons une approche différente - les actionnaires d’ARTEZIANICA Armenia ont préféré capitaliser la société pour leur propre compte et payer les salaires et les impôts à temps et créditer le budget de la République d’Arménie pendant plusieurs années pour un montant de plusieurs centaines de milliers de dollars américains. sous forme de TVA non remboursée payée.

La responsabilité de l’industrie et du pays n’a pas permis de refuser de travailler avec de petites piscicultures. Nous avons continué à leur fournir des aliments de haute qualité fabriqués en Europe, à acquérir et à cultiver les produits de la pêche qu’ils produisaient, en payant à 100% leurs produits.

Dans cette crise, rien n’a changé ; nous n’avons pas l’intention de demander de l’aide.

Cependant, de nombreuses autres entreprises ont besoin de l’aide du gouvernement. Et en parlant des mesures de soutien nécessaires, à mon avis, il s’agit tout d’abord du développement du produit intérieur et de la branche de production nationale, du gel des paiements, des exigences fiscales et de l’octroi de vacances de crédit.

Je suis sûr que la préservation et le soutien des entrepreneurs, des gens qui, malgré tout, continuent de créer un produit à valeur ajoutée, devraient être inclus dans le nombre des priorités du gouvernement.

Il est très important pour les entreprises et les représentants du gouvernement de consolider leurs efforts et de donner aux gens la possibilité de travailler et de gagner de l’argent.



Comment qualifieriez-vous la situation dans votre sphère en Arménie ? Existe-t-il une estimation préliminaire des dommages causés par le coronavirus ?

Olga Parakhina - Je pense que nous pouvons faire le bilan des dégâts dans la région au plus tôt six mois après la fin de la pandémie. Mais en général, à mon avis, il est maintenant temps de se débarrasser des graisses excessives et d’améliorer la santé.

Dans notre entreprise, nous ne vivons pas dans le paradigme de la fin de la crise. Et je ne me concentrerais pas là-dessus - eh bien, la pandémie prendra fin, et nous calculerons tout et vivrons comme avant.

À mon avis, le virus n’a fait que renforcer les tendances déjà existantes - la prise de conscience de la consommation, le rejet du luxe excessif, le partage, la numérisation, l’IA et la crise de « dégrisement » vont lancer un nouveau processus créatif conscient en mettant l’accent sur les percées fondamentales, les aspects technologiques.

Dans ce contexte, l’industrie alimentaire ne fait pas exception. Beaucoup de nos partenaires HoReCa ont maintenant du stress et sont à l’arrêt. Mais les gens n’arrêtent pas de vouloir manger délicieusement. Le système de livraison changera simplement, le système de cuisson changera et les priorités de consommation changeront.

Par conséquent, par exemple, je crois vraiment en notre nouvelle ligne CHIEF by ARTEZIANICA. Le fait d’avoir à tout moment à portée de main un plat de qualité restaurant sain, savoureux, sûr et nourrissant qui peut être conservé longtemps et cuit en quelques minutes n’est plus seulement un rêve, mais une partie de notre nouvelle réalité.

Chaque baisse est toujours suivie d’un rallye. De plus, étant donné qu’une pandémie survient maintenant au milieu de la tendance naturelle à la baisse, il est fort probable que la prochaine période de croissance sera extraordinairement forte et longue.

Par conséquent, vous devez agir, rechercher de nouvelles niches, terminer ce que vous n’avez pas eu assez de temps au rythme d’une activité de pré-coronavirus sans fin (et souvent ce n’est que l’infrastructure de marketing, de vente, l’introduction de technologies en ligne).

Maintenant, nous savons tous quelle peut être la vitesse du processus décisionnel, nous savons que vous pouvez travailler sans sessions sans fin et sans réunions obligatoires pour le café. Nous sommes en mesure de lancer rapidement de nouveaux produits et de fermer des zones non prometteuses, nous avons clairement compris lequel des employés travaillait et celui qui ne faisait que créer un semblant d’activité.

Revenant au début de notre conversation, j’insiste sur le fait qu’à mon avis, il est désormais particulièrement important de rester fidèle à l’équipe et de pouvoir travailler. Et pour les entrepreneurs et les employés, la meilleure chose est maintenant de garder l’entreprise, les liens commerciaux, les clients et les partenaires. Ensuite, vous et votre équipe vous souviendrez du printemps 2020 comme le temps des épreuves et des victoires dont vous êtes fier.