Nikol Pashinyan : « Toutes les conditions sont réunies pour une coopération efficace entre l’Arménie et les autorités de l’Artsakh »

Le Premier ministre de la République d’Arménie, Nikol Pashinyan, a eu une réunion avec le président nouvellement élu de la République d’Artsakh Arayik Harutyunyan.

Le président Harutyunyan a exprimé sa gratitude à Nikol Pashinyan pour sa participation à la cérémonie d’inauguration et pour les paroles qu’il a prononcées.

« Ce sont des paroles sincères du leader du pays. Je vois tout cela dans le domaine des préoccupations et des conseils, et je tiens à affirmer aujourd’hui que je suis prêt à partager le fardeau et les problèmes auxquels sont confrontés le peuple arménien et l’Arménie aujourd’hui », a déclaré Arayik Harutyunyan.

À son tour, Nikol Pashinyan a félicité Arayik Harutyunyan d’avoir pris ses fonctions.

« Il règne une très bonne atmosphère dans l’Artsakh, et je pense que notre tâche est de maintenir cette atmosphère à ce niveau et de la développer davantage. Et, bien sûr, je considère qu’il est très important qu’il y ait une coopération efficace entre les autorités arméniennes et de l’Artsakh, toutes les conditions préalables nécessaires sont réunies », a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan.