Les travaux de voierie de l’accès au Patriarcat arménien de Jérusalem se terminent

Le Patriarcat de l’Eglise apostolique arménienne de Jérusalem a informé que les travaux de rénovation de la voie menant à l’entrée du Patriarcat arménien sont presque terminés. Selon le Patriarcat, la mairie de Jérusalem a réalisé tout ce qui lui était possible afin de sécuriser et de permettre l’accès au Patriarcat arménien lors de ces travaux. A part les travaux de la chaussée donnant l’accès au Patriarcat furent également rénovés les systèmes de conduites de l’eau potable, des eaux usées ainsi que les câbles électriques.

Depuis quelques mois, les relations diplomatiques entre l’Arménie et Israël connaissant un sensible réchauffement, le regard des autorités israéliennes sur notamment le Patriarcat arménien de Jérusalem est devenu plus bienveillant.

Krikor Amirzayan