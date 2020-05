La FRA Dachnaktsoutioun, le CDCA et la FRA NOR SEROUND dénoncent la présence d’un négationniste au Conseil Municipal de Valence

La FRA Dachnaktsoutioun, le Comité de Défense de la Cause Arménienne (CDCA) et la FRA Nor Seround font part de leur plus vive inquiétude concernant l’élection au Conseil Municipal de Valence, de M. Yasin Yldrim, au sein de la nouvelle majorité autour de M. Nicolas DARAGON.

M. Yldrim s’est distingué, sur les réseaux sociaux, par plusieurs publications à la gloire de M. Erdogan (« Mon Président » « My love »). Il a également présenté le génocide arménien, comme une « invention des occidentaux ».

Il apparaît inconcevable qu’une personne tenant de tels propos puisse rejoindre un collège municipal. A Valence, cette situation est d’autant plus grave que l’histoire de la ville est liée à celle de l’accueil des victimes du génocide arménien. Valence a toujours été à la pointe de ce combat, l’entrée au Conseil Municipal d’une personne ayant formulé des thèses négationnistes est absolument insupportable.

M. Yldrim s’est également distingué par des publications antisémites, visant à assimiler le Sionisme à un Nazisme.

Le Comité de Défense de la Cause Arménienne et la FRA Nor Seround ont interpellé le candidat Nicolas DARAGON, au cours de la campagne électorale, sans que ces appels aient recueilli l’attention qu’ils méritaient.

Cette situation est d’autant plus incompréhensible que Nicolas DARAGON est un ardent défenseur de la reconnaissance internationale du génocide arménien et de la république d’Artsakh et que son engagement en faveur de la cause arménienne n’est pas contestable.

Alors que les nouvelles assemblées entrent en fonction, la FRA Dachnaktsoutioun, la FRA Nor Seround et le CDCA demandent instamment que M. Yasin YLDRIM clarifie sa position sur le génocide arménien et déclare respecter la loi du 29 janvier 2001 le reconnaissant. On ne saurait être un élu de la République et refuser de respecter la loi de la République.

Dans le cas contraire, ces organisations demandent au Maire de Valence d’exclure M. Yldrim de la majorité municipale et de demander sa démission du Conseil Municipal.

Si la FRA Dachnaktsoutioun, le CDCA et la FRA Nor Seround ne sont évidemment pas hostiles à ce que les conseils municipaux représentent l’ensemble des composantes culturelles d’une commune, il appelle à combattre avec détermination et sans naïveté les tentatives d’entrisme, de personnes, dont les responsabilités associatives communautaires mêlées à des pamphlets négationnistes, apparaissent comme l’importation en France d’un négationnisme provenant d’Ankara.