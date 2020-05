Solidarité envers une famille d’Arménie vivant avec 5 enfants depuis 15 ans dans une maison encore en chantier

Au village de Gomk en Arménie depuis 15 ans l’une des maisons était inachevée et la famille vivait avec les 5 enfants nés dans cette maison -dont l’aîné n’a que 15 ans et le dernier 2 ans- dans ce bâtiment non isolé, humide et froid l’hiver. Le manque de moyens financiers obligeait cette famille -les Ghazaryan- à vivre ainsi dans la précarité de leur habitat. Mais la compagnie de téléphonie Viva-MTS et le « Centre de construction Fuler » sont venus au secours d’Artouch Ghazaryan le chef de famille pour proposer la finition de la maison laissée en cours depuis 15 ans.

Krikor Amirzayan