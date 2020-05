Le ministre de la Santé met en garde face au nombre croissant de cas de Coronavirus

Les hôpitaux arméniens ont de plus en plus de mal à faire face à l’augmentation de cas de coronavirus et pourraient bientôt ne pas être en mesure de proposer un traitement salvateur à toutes les personnes infectées hospitalisées dans un état grave, a déclaré vendredi le ministre de la Santé Arsen Torosian.

Au milieu de la propagation rapide et continue du virus en Arménie, Torosian a de nouveau mis en garde contre une éventuelle pénurie de lits en soins intensifs dans les hôpitaux traitant les patients COVID-19. Il a indiqué qu’au moins 150 des 200 lits de ce type sont actuellement occupés par des patients.

« Les 50 lits vacants pourraient être occupés dès aujourd’hui, alors que les lits occupés seront libérés très lentement car les citoyens gardés dans nos unités de soins intensifs y restent généralement environ 20 jours », a-t-il expliqué lors d’un vidéoconférence avec des membres du Conseil public d’Arménie.

En conséquence, Torosian a reconnu que les médecins traitant l’épidémie de COVID-19 pourraient bientôt devoir passer à un « tri en profondeur » des patients qui présentent des symptômes graves de la maladie.

"Le tri en profondeur est également effectué pendant les guerres, il permet uniquement aux patients qui ont une chance de survivre d’être admis pour être soigné, a-t-il commenté. Il est possible qu’à ce rythme d’infections au coronavirus, nous options pour cela dans les prochains jours. Mais nous faisons tout pour éviter cela, par exemple en déployant de nouveaux lits. »

Le dernier avertissement brutal du ministre est intervenu alors que les autorités sanitaires ont cessé d’hospitaliser ou d’isoler des personnes infectées présentant des symptômes bénins du virus, voire même les personnes asymptomatiques. Ces personnes, qui représentent plus de 70% de l’ensemble des cas, devront désormais s’isoler elles-mêmes à la maison.

Les patients asymptomatiques actuellement admis dans des hôpitaux ou des hôtels transformés en centres de soins médicaux temporaires seront également renvoyés chez eux.

Torosian a défendu cette mesure, affirmant que les autorités n’avaient tout simplement pas d’autre choix. "Il n’y a plus de place pour les cas asymptomatiques, a-t-il jugé. C’est pourquoi nous renvoyons ces gens chez eux. »

Le ministère arménien de la Santé a indiqué dans la matinée de vendredi que 322 nouvelles infections et 4 décès supplémentaires avaient été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de cas de COVID-19 a ainsi atteint 5 928 tandis que le nombre officiel de décès dus à la maladie est passé à 74. Ce dernier chiffre n’inclut pas le décès de 28 autres personnes infectées par le virus, mais qui, selon le ministère, sont décédés principalement à cause d’autres maladies préexistantes.

Torosian a averti jeudi que le nombre de personnes décédées à cause du coronavirus pourrait augmenter fortement si la maladie hautement infectieuse continue de se propager rapidement. Le Premier ministre Nikol Pachinian a également affirmé que « la situation n’était pas bonne ».

Pourtant, Pachinian a clairement indiqué que le gouvernement arménien s’en tiendra à sa stratégie « décentralisée » de lutte contre le virus qui met l’accent sur la « responsabilité individuelle » des citoyens.

Dans le cadre d’un confinement national imposé fin mars, le gouvernement a sérieusement restreint les mouvements de personnes et ordonné la fermeture de la plupart des entreprises non essentielles. Mais il a commencé à assouplir ces restrictions dès la mi-avril.

Le nombre quotidien de cas confirmés de COVID-19 dans le pays a régulièrement augmenté depuis. Les opposants disent que les autorités n’ont jamais correctement appliqué le confinement et l’ont levé trop tôt.

« S’il y avait un confinement vraiment total pendant deux semaines - pas comme celui que nous avons eu plus tôt ce printemps - alors je peux pratiquement garantir que nous pourrions arrêter complètement l’épidémie », a pointé Torosian vendredi. Mais il a cessé d’exhorter publiquement le gouvernement à imposer une telle situation.