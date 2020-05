La ville de Brea déclare 2020 année de commémoration du génocide arménien

La ville de Brea, dans le nord du comté d’Orange, en Californie, a proclamé 2020 « Année de la commémoration du 105e anniversaire du génocide arménien ». La proclamation a également désigné avril de chaque année ci-après comme le Mois de l’histoire arménienne.

La proclamation a été menée par l’arméno-américain Marty Simonoff, maire de la ville de Brea. Le maire Marty Simonoff, un fervent partisan des questions arméno-américaines, a été élu pour la première fois à la fonction publique de la ville de Brea en 1996 et accomplit actuellement son sixième mandat au conseil municipal de Brea.

« Le Comité national arménien d’Amérique - section du comté d’Orange souhaite exprimer sa gratitude à la ville de Brea et au maire Marty Simonoff pour leur engagement envers la commémoration et la commémoration du génocide arménien », a déclaré Armen Garabedian, président de l’ANCA section du comté d’Orange. « Cette puissante proclamation non seulement code le souvenir officiel du génocide arménien et la célébration de la communauté arméno-américaine à travers la désignation du mois d’avril comme Mois de l’histoire arménienne, mais met en évidence les conséquences contemporaines du déni du génocide grâce à l’activation par la Turquie du génocide physique et culturel de l’Azerbaïdjan contre les Arméniens d’Artsakh. ”

Le maire Simonoff, membre de la communauté arméno-américaine, a été un fervent partisan de la reconnaissance du génocide, de l’éducation au génocide et du plaidoyer pour le droit à l’autodétermination du peuple d’Artsakh. Il a contribué à faciliter les commémorations et proclamations annuelles du génocide arménien avec le conseil de surveillance du comté d’Orange, et continue de travailler en étroite collaboration avec la communauté arméno-américaine - y compris la section du comté orange de l’ANCA - pour répondre aux intérêts et aux besoins de la communauté locale.

« Nous remercions le maire Simonoff pour son soutien tout au long des années dans l’avancement de nos priorités communautaires au niveau local et au niveau du comté », a ajouté Armen Garabedian. « En ce 105e anniversaire du génocide arménien, nous saluons cette proclamation et sommes impatients de continuer à travailler avec la ville de Brea et le maire Smirnoff pour faire avancer la cause de justice de notre communauté. "

La Proclamation se lit comme suit :

ATTENDU QUE les Arméniens habitent les hauts plateaux arméniens depuis plus de quatre millénaires et ont développé une civilisation riche et unique dans la région avec une histoire longue et continue, y compris la création de nombreux royaumes et aussi la création de l’Empire arménien au cours du premier siècle avant notre ère ; et

CONSIDÉRANT que le peuple arménien a fait l’objet d’une campagne de génocide systématique et préméditée dans sa patrie ancestrale, qui a débuté le 24 avril 1915 aux mains du gouvernement turc ottoman de 1915 à 1919 et qui s’est poursuivie aux mains du gouvernement kémaliste de la République de Turquie de 1920 à 1923, où un demi-million d’hommes, de femmes et d’enfants arméniens ont été massacrés ou ont marché jusqu’à leur mort dans le but d’anéantir la nation arménienne lors du premier génocide moderne, alors que des milliers d’Arméniens survivants ont été convertis de force ou islamisés, et des centaines de milliers d’autres ont été soumis à un nettoyage ethnique pendant la période de la République moderne de Turquie de 1924 à 1937 ; et

ATTENDU QUE, pendant la même période, les autorités turques ottomanes ont massacré plus d’un million de Grecs, d’Assyriens et d’autres minorités chrétiennes dans le cadre de l’éradication complète et du génocide prévus des communautés autochtones. Ces crimes internationaux contre l’humanité ont entraîné la suppression définitive de toutes les traces des Arméniens et des autres peuples ciblés de leurs patries historiques ancestrales et l’enrichissement des terres de confiscation des autres biens des victimes, notamment l’usurpation de plusieurs milliers d’églises. Ces crimes internationaux contre l’humanité nécessitent toujours justice ; et

ATTENDU QUE, en réponse au génocide et à la demande du président Woodrow Wilson et du département d’État américain, l’organisation de secours au Proche-Orient - en tant que premier effort philanthropique américain sanctionné par le Congrès créé pour sauver les survivants du génocide arménien - a été fondée et a fourni un soulagement sans précédent, fournir plus de 117 millions de dollars d’aide humanitaire entre 1915 et 1930 et sauver environ un million de réfugiés, dont 130 000 orphelins de génocide ; et

ATTENDU QUE, avant la mise en œuvre de l’Holocauste, afin d’obtenir le soutien de son disciple, Adolf Hitler a demandé « Qui, après tout, parle aujourd’hui de l’anéantissement des Arméniens ? » La République de Turquie poursuit sa politique génocidaire en ne montrant aucun remords pour le crime et en niant avec véhémence la véracité du génocide perpétré contre les nations arménienne, grecque et assyrienne ; et

ATTENDU QUE la République de Turquie a longtemps servi de force déstabilisatrice dans la région en bloquant illégalement la République d’Arménie, entre autres violations flagrantes du droit international. Les républiques de Turquie et d’Azerbaïdjan se proclament « une nation, deux États ». De 1988 à 1990, la population arménienne en Azerbaïdjan soviétique a été la cible de pogroms à motivation raciale dans les villes de Sumgait (27-29 février 1988), Kirovabad (21-27 novembre 1988) et Bakou (13-19 janvier, 1990). 89 églises médiévales, 5 840 pierres tombales ornées et 22 000 pierres tombales dans la région anciennement arménienne du Nakhitchevan ont été systématiquement et secrètement éradiquées par le gouvernement azerbaïdjanais de 1997 à 2006 afin d’effacer le passé arménien indigène de la région dans ce qui est maintenant appelé « le pire génocide culturel du 21e siècle.« Ayant subi une discrimination raciale et économique sous l’occupation soviétique azerbaïdjanaise, les citoyens de la région autonome du Haut-Karabakh ont déclaré leur indépendance de l’URSS en 1991 et ont établi la République libre, indépendante et démocratique d’Artsakh ; et

ATTENDU QUE la république d’Arménie et l’Artsakh sont des bastions de la liberté, de la liberté et de la démocratie dans la région, servant d’alliés fidèles et défenseurs américains de la civilisation occidentale. Les citoyens turcs qui disent la vérité sur le génocide arménien continuent d’être réduits au silence par des moyens violents et / ou des peines d’emprisonnement, en partie en raison d’une loi turque qui criminalise toute expression considérée comme une insulte à l’identité turque. Le génocide arménien a été officiellement reconnu par le Congrès américain en 2019 avec l’adoption de la résolution H. Res. 296 à la Chambre des représentants et de la résolution S. Res. 150 au Sénat, réaffirmant officiellement le bilan américain sur le génocide arménien ; et

ATTENDU QUE, les deux résolutions étant fixées, dans le cadre de la politique américaine (1) de commémorer le génocide arménien par la reconnaissance et le souvenir officiels, (2) de rejeter les efforts visant à enrôler, engager ou autrement associer le gouvernement des États-Unis au déni du génocide arménien ou tout autre génocide ; et (3) encourager l’éducation et la compréhension du public des faits du génocide arménien, y compris le rôle des États-Unis dans l’effort de secours humanitaire, et la pertinence du génocide arménien pour les crimes contre l’humanité contemporains. En reconnaissant et en se souvenant constamment du génocide arménien et d’autres génocides, nous aidons à protéger la mémoire culturelle et historique et à faire en sorte que des atrocités similaires ne se reproduisent plus ; et

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Brea désigne par la présente 2020 comme « Année de commémoration du 105e anniversaire du génocide arménien » et le mois d’avril de chaque année par la suite comme « Mois de l’histoire arménienne » et, ce faisant, garantira que le génocide et l’histoire arméniens sont correctement commémorés dans la communauté en général. Par la présente, la ville de Brea salue le service extraordinaire rendu par le Near East Relief aux survivants du génocide, y compris des milliers de bénéficiaires directs de la philanthropie américaine qui sont les arrière-grands-parents, grands-parents et parents de nombreux Arméno-Américains californiens, et réaffirme son engagement à travailler avec les groupes communautaires, les organisations à but non lucratif, le personnel,et le corps étudiant pour accueillir des événements éducatifs à l’échelle du campus dédiés spécifiquement à ces efforts et à cette partie importante de l’histoire américaine. La ville de Brea appelle le président américain à œuvrer en faveur de relations arméno-turques équitables, constructives, stables et durables, fondées sur la pleine reconnaissance par la République de Turquie des faits et des conséquences en cours du génocide arménien, et d’une justice juste, juste et une résolution internationale globale de ce crime contre l’humanité, y compris des réparations à la nation arménienne.et une résolution internationale globale de ce crime contre l’humanité, y compris des réparations à la nation arménienne.et une résolution internationale globale de ce crime contre l’humanité, y compris des réparations à la nation arménienne.