L’Eglise Arménienne du Swaziland

Une église arménienne dans le lointain royaume africain a été construite en 1989 grâce aux efforts de Grigor Derbelyan.

Grigor Derbelyan, citoyen du swaziland, est né en 1914 à aintab. Lors du génocide arménien, Grigor Derbelyan a atteint le Caire porté par sa mère. Cependant, sa mère est morte quelques mois après avoir atteint le Caire. Après ses études à l’université arménienne au Caire, Grigor Derbelyan a travaillé à Khartum (Soudan) où il y avait une grande communauté arménienne. Plus tard, il a pu trouver un emploi dans la compagnie Olivett à Johannesburg, en République sud-africaine.



En vieillissant, Grigor Derbelyan a décidé de s’installer dans un endroit appelé Pine Valley, situé au Swaziland. Pine Valley n’était pas loin de Mbabane, la capitale du Swaziland. Grigor Derbelyan a considéré que l’endroit était une découverte incroyable et cela l’a immédiatement convaincu que c’est ici qu’il veut passer le reste de sa vie et y mourir.



Certains paysages de Pine Valley lui ont même rappelé l’Arménie. Par conséquent, il a acheté un terrain de 11 acres et construit une petite chapelle arménienne et des plantes dont 1770 pins et sapins. Une petite rivière coule à côté de la chapelle. Grigor Derbelyan a appelé la rivière Arax et a même placé un panneau nommé « rivière Arax ». La construction de l’église a été lancée en 1985 et s’est terminée en 1989.



Environ 60 personnes ont contribué à la construction de la chapelle, dont Olivetti Company, où Grigor a travaillé pendant 12 ans.



La petite église a deux coupoles.

Des matériaux de construction locaux ont été utilisés pour construire la chapelle. Fait intéressant, la partie à l’arrière de la chapelle se penche sur une grande pierre qui sert d’autel, comme l’église Saint-Geghard en Arménie.



Aujourd’hui, il y a une petite communauté arménienne qui se compose de huit membres dans le petit royaume africain. Les Arméniens de la République sud-africaine voisine aident les Arméniens du Swaziland à prendre soin de la chapelle et des terres liées à la chapelle.

Le 13 janvier 2016, le roi Msvati III du Swaziland a transfèré officiellement la chapelle arménienne sainte résurrection et les terres liées à la chapelle au catholicosat d’Etchmiadzin.