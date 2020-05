Les travaux de rénovation de la route du patriarcat arménien, entrepris par la municipalité de Jérusalem, ont bien progressé

Nous vous avons informés que, lorsque les travaux routiers ont commencé cette année après Noël arménien, la municipalité de Jérusalem a fait tout son possible pour permettre l’accès au patriarcat arménien - même si certaines parties de la route étaient parfois fermées.

Le projet de rénovation de la route du patriarcat arménien comprenait bien plus que l’amélioration de la route uniquement, et les anciennes infrastructures telles que l’eau, les eaux usées, les communications, l’électricité et l’éclairage ont été remplacées Cet énorme projet a coûté environ 30 millions de shekels.

Le maire de Jérusalem, M. Moshe Lion a déclaré « nous accélérons le rythme de la construction d’infrastructures dans la ville et profitons de ce temps moins chargé pour faire avancer les plannings des projets et des travaux attendus dans la ville autant que possible. »

La rénovation est presque arrivée à sa fin. La dernière étape des travaux a lieu en ce moment :

Jusqu’au 4 juin, entre 20h00 et 05h00 la route du patriarcat arménien sera fermée de la Citadelle David près de la porte Jaffa jusqu’à la Porte Zion ; ainsi que la rue Batei Mahase sera fermé du quartier Juif vers le mur occidental.

Les piétons peuvent cependant passer en tout temps.

Voici quelques photos de l’avancement :