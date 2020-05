L’arméno-américain Larry Gagosian célébrité du monde du business de l’art travaille à New York dans le confinement et gagne des millions de dollars

Le célèbre marchand d’art arméno-américain Larry Gagosian né en 1945 à Los Angeles dans une d’une famille arménienne dont les parents étaient des réfugiés du génocide est comme tous les habitants de New York placé en confinement du fait du coronavirus. Depuis New York Hampton la banlieue de New York où il a installé ses bureaux, Larry Gagosian gère son empire du business dans le confinement et à distance tandis que ses 18 galléries dans le monde de Hong Kong à Los Angeles restent closes.

Récemment dans une interview accordée à la chaine de télévision américaine Bloomberg, Larry Gagosian a expliqué sa vie d’homme d’affaire dans le confinement. La plupart de ses ventes de tableaux ou œuvres d’art de ses galléries s’effectuant désormais sur le net. Larry Gagosian a confié qu’il avait gagné plus de 14 millions de dollars depuis début mars. « Mais maintenant il devient même difficile de transporter les tableaux, de commander un livreur (…) le monde de l’art souffre » dit Larry Gagosian. « J’achetais des affiches à 2 dollars et les vendait à 15 » dit Larry Gagosian en évoquant sa jeunesse en Californie. Le début d’une fortune qui fait aujourd’hui de Larry Gagosian l’une des plus grandes célébrités américaines -et mondiales- dans le business de l’art.

Krikor Amirzayan