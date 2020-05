L’international arménien Sargis Adamyan se dit prêt à revenir en Bundesliga avec Hoffenheim

Opéré du genou Sargis Adamyan (26 ans) l’international arménien et attaquant d’Hoffenheim est en convalescence depuis plus de cinq mois. L’Arménien était absent d’Hoffenheim lors de la reprise de la Bundesliga la semaine dernière. « Mais je suis guéri et j’espère revenir très vite pour prendre ma place au sein de mon équipe » dit Sargis Adamyan et ajoute « cependant je ne sais pas quand on me fera entrer lors d’un match (…) le niveau de jeu de la Bundesliga étant très exigeant tant en technique qu’en performances physiques ». Sargis Adamyan désire jouer la saison prochaine en Europa League mais son équipe devant au minimum prendre la 6e ou 7e place de la Bundesliga. Aujourd’hui samedi 23 mai pour la 27e journée de la Bundesliga, Hoffenheim sera opposée à SCP07 avec peut-être la rentrée de Sargis Adamyan. L’international arménien qui a marqué 3 buts en 7 rencontres -dont un doublé contre le Bayern de Munich- du championnat d’Allemagne pourrait retrouver alors le chemin des filets.

Krikor Amirzayan