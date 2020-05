Charles est éternel : Aznavour aurait 96 ans aujourd’hui

Aujourd’hui marque le 96e anniversaire de naissance de Charles Aznavour.

Le légendaire chanteur arménien français, qui a écrit plus de 800 chansons, en a enregistré plus de 1000 en français, anglais, allemand et espagnol et a vendu plus de 100 millions de disques, est né Chahnour Vaghinag Aznavourian le 22 mai 1924, à Paris. Il était le cadet de deux enfants nés d’immigrants arméniens qui avaient fui en France.

Il a pris son premier salut théâtral dans la pièce « Emile et les détectives » à l’âge de 9 ans et en quelques années, il travaillait comme extra au cinéma. Il a finalement quitté l’école et a tourné en France et en Belgique en tant que chanteur / danseur avec une troupe de théâtre itinérante tout en vivant le style de vie bohème.

« Vis maintenant. Demain, qui sait ? »

Charles Aznavour

Artiste populaire au Club de la Chanson à Paris, c’est là qu’il a été présenté en 1941 à l’auteur-compositeur Pierre Roche. Ensemble, ils se sont fait un nom en tant que cabaret de chant / écriture et duo de concerts (« Roche et Aznavour »).

Après la Seconde Guerre mondiale, Charles a recommencé à apparaître dans des films, l’un d’eux en tant que croupier chanteur dans Goodbye Darling (1946).

Finalement, Aznavour a acquis une solide réputation en composant des chansons de style urbain pour d’autres musiciens et chanteurs établis, notamment Édith Piaf, pour qui il a écrit la version française du tube américain « Jezebel ». Fortement encouragé par elle, il a fait une tournée avec elle en tant qu’acteur d’ouverture et éclaireur. Il a vécu avec Piaf dans le besoin pendant un certain temps, pas comme l’un de ses nombreux amants.

Mes défauts sont ma voix, ma taille, mes gestes, mon manque de culture et d’éducation, ma franchise et mon manque de personnalité.

Charles Aznavour

À la fin des années 50, Aznavour a commencé à tourné pour les films avec plus de goût. Court et trapu de stature et excessivement impétueux et maussade dans la nature, il ne menait guère l’homme, mais embrassait néanmoins ses défauts. Ne voulant pas que ces défauts le dissuadent, il a fait forte impression avec la comédie Une gosse sensass ’(1957) et avec le Paris Music Hall (1957). Il était également profondément émouvant en tant que patient mental bienveillant mais découragé et malheureux Heurtevent dans La Tête contre les murs (1959).

Surnommé le « Frank Sinatra de France » et chantant dans de nombreuses langues (français, anglais, italien, espagnol, allemand, russe, arménien, portugais), sa tournée comprendra des représentations à guichets fermés au Carnegie Hall (1964) et à l’Albert Hall de Londres ( 1967).

Le single « She » (1972-1974) d’Aznavour, qui bat les records, est devenu platine en Grande-Bretagne. Il a également reçu trente-sept albums d’or en tout. Sa chanson la plus populaire aux États-Unis, « Hier, quand j’étais jeune » a été interprétée par tout le monde, de Shirley Bassey à Julio Iglesias. En 1997, Aznavour a reçu un prix César honorifique. Il a écrit trois livres, les mémoires « Aznavour par Aznavour » (1972), la collection de paroles de chansons « Des mots à l’affiche » (1991) et un deuxième mémoire « Le temps des avants » (2003). Une « tournée d’adieu » a été lancée en 2006 à l’âge de 82 ans.

Aznavour a chanté pour les présidents, les papes et la royauté, ainsi que lors d’événements humanitaires. En réponse au tremblement de terre arménien de 1988, il a fondé l’organisation caritative Aznavour pour l’Arménie avec son ami de longue date, l’impresario Levon Sayan.

En 1989, Charles Aznavour compose la chanson « Pour toi Arménie », enregistrée par un groupe de chanteurs français très en vogue à l’époque. Ce single caritatif était destiné à collecter des fonds pour aider les Arméniens qui ont vécu le tremblement de terre de Spitak en 1988. Il s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires.

En 2009, Aznavour a été nommé ambassadeur d’Arménie en Suisse.

« J’ai d’abord hésité, car ce n’est pas une tâche facile. Ensuite, j’ai pensé que ce qui est important pour l’Arménie est important pour nous. J’ai accepté la proposition avec amour, bonheur et sentiment de profonde dignité », a déclaré Aznavour.

Le 24 août 2017, Aznavour a reçu la 2618e étoile sur le Hollywood Walk of Fame .

Le 17 septembre 2018, son dernier concert a eu lieu à Tokyo.

Charles Aznavour est décédé à l’âge de 94 ans le 1er octobre 2018. La France lui a rendu un hommage national à l’Hôtel des Invalides. La cérémonie était présidée par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan.

Charles Aznavour a été enterré dans le caveau familial à l’extérieur de Paris après un enterrement privé à la cathédrale arménienne de St Jean-Baptiste de la ville.