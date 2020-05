Les autorités arméniennes se veulent plus nuancées sur le règlement de la crise de la Cour constitutionnelle

Les autorités arméniennes soufflent le chaud et le froid sur la crise lancinante qui les oppose depuis des mois au président et à six membres de la Cour constitutionnelle qu’elles ne sont pas parvenues à pousser à la démission. Après avoir dû reporter sine die pour cause d’épidémie le referendum prévu le 5 avril sur le remplacement du président de la plus haute cour du pays, Hrayr Tovmassian et des autres juges nommés sous le précédent régime, le gouvernement arménien avait créé la surprise en demandant l’avis, sur ses réformes de la justice en cours, de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, qu’il (...)