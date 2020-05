L’armée de l’Artsakh bientôt dotée de ses propres drones

Les forces de défense du Karabagh ont exhibé à plus d’une reprise les restes de drones azéris que leur défense antiaérienne a abattus au-dessus du territoire de l’Artsakh, pour montrer les menaces que font peser sur sa sécurité ces appareils sans pilotes, que Bakou achète à Israël voire la Russie. Elles se flattent désormais de pouvoir aligner leurs propres drones de combat, conçus et modernisés par des ingénieurs de l’Artsakh, dont ceux de l’Armée de défense, qui ont passé avec succès la troisième et dernière phasse d’essais, a annoncé mercredi 20 mai le ministère de la défense de l’Artsakh. L’appareil, qui (...)