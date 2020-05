Le ministère arménien de la santé craint une hausse sensible des décès dus au coronavirus en Arménie

Le nombre des personnes tuées par le coronavirus pourrait connaître une hausse sensible si l’épidémie continue à se propager au rythme rapide constaté depuis quelques jours en Arménie, a mis en garde jeudi 21 mai le ministre arménien de la santé Arsen Torossian. Le ministère arménien de la santé a fait état de 335 nouveaux cas de patients infectés par le COVID-19 dans la matinée, portant le nombre total de cas à 5 606, tout en annonçant que la virus avait causé la mort de trois autres personnes depuis la veille. Le bilan des morts dus au virus s’élève à 70 personnes, un chiffre qui ne prend pas en compte les 27 autres personnés infectées par le virus mais dont le décès serait dû à des pathologies préexistantes, selon les autorités sanitaires arméniennes. “On deplore 70 morts dans le pays”, a déclaré A. Torosian lors d’une conference de presse en ajoutant : “Imaginez qu’il y ait 120, 150 ou 200 morts par jour. Un tel scenario ne peut être exclu si nous ne parvenons pas à endiguer la propagation du virus”. “Si nous avons 5 600 cas aujourd’hui, à ce rythme [de nouvelles infections] nous pourrions avoir 11 200 cas dans les 15 jours”, a poursuivi le ministre, en soulignant, alarmist : “Aussi, le défi que nous devons relever est de briser ce cours” de l’épidémie.

A. Torossian s’est montré particulièrement préoccupé par une possible pénurie de lits d’hôpitaux en soins intensifs dans les établissements hospitaliers arméniens traitants les patients du COVID-19. Le pays ne compte actuellement que 203 lits susceptibles de les accueillir et 131 d’entre eux sont déjà occupés par des patients dans une situation grave ou critique, a précisé le ministre, en indiquant qu’à compter de vendredi, les autorités devront cessez d’hospitaliser ou d’isoler les personnes infectées qui présentent des symptomes légers du virus ou sont jugés asymptômatiques. De tels patients, qui représentent plus de 70 % de tous les cas confirmés dans le pays, seront priés de s’autoconfiner à leur domicile. Les patients asymptomatiques actuellement en milieu hospitalier ou confinés dans des hôtels convertis en centres de soins provisoires seront aussi renvoyés chez eux. “Concernant la pandémie de coronavirus, notre situation n’est pas bonne”, a admis avec un certain sens de l’euphémisme le premier ministre Nikol Pachinian un peu plus tôt dans la jounée de jeudi durant la reunion hebdomadaire du conseil des ministres à Erevan.

S’il n’a pas exclu un retour à des restructions sinon un reconfinement en Arménie, N.Pachinian a toutefois maintenu son cap, malgré la hausse continue du nombre des cas et les critiques qu’elle lui vaut de la part de ceux qui rendent responsables de cette situation sa mauvaise gestion de la crise et son laxisme, et a souligné que son gouvernement continuerait pour le moment à mettre l’accent sur “la responsabilité individuelle” de chaque citoyen. N.Pachinian a répété inlassablement que le succès dans la lutte contre le virus dépendait en premier lieu sur la capacité des Arméniens à respecter les règles de distanciation sociale et autres mesures d’hygiène préconisées par les autorités sanitaires. Ses opposants l’accusent de tenter de faire porter sur les citoyens la responsabilité de l’échec des autorités à endiguer l’épidémie et à faire respecter un confinement qui aurait par ailleurs été trop tôt levé.

Dans le cadre de l’état d’urgence voté à la mi-mars, le gouvernement avait imposé le confinement de la population dont la liberté de mouvement et de circulation avait été limitée de manière drastique tandis que les commerces et activités économiques jugés non vitaux avaient été suspendus. Ces restrictions avaient été assouplies dès la mi-avril. Le chiffre quotidien des cas confirmés de COVID-19 n’a cessé d’augmenter depuis lors. Signe de la gravité de la situation dont on n’avait sans doute mal évalué l’ampleur en Arménie, pour la première fois depuis l’émergence de la crise liée au coronavirus, N. Pachinian et les membres de son gouvernement portaient des masques lors de la reunion du conseil des ministres. Et le premier ministre d’expliquer : “Les citoyens ont compris et noté, y compris sur les reseaux sociaux, que le port du masque est obligatoire dans les lieux publics et bureaux, alors pourquoi cette règle ne serait-elle pas respectée lors des reunions du gouvernement ?”