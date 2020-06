La construction d’abattoirs en Arménie a ralenti à cause du COVID-19

La construction d’abattoirs en Arménie a ralenti à cause du coronavirus, a déclaré le ministre arménien de l’Economie Tigran Khachatryan lors d’une réunion du gouvernement.

Plus tôt, le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré que 80 abattoirs seront construits et exploités en Arménie avant la fin de l’année.

« Au cours des derniers jours, nous avons surveillé où et quelle est la situation. Malheureusement, il y a un certain ralentissement à cause du coronavirus. Il y a plus de 80 abattoirs dont la construction est à un ou un autre stade d’achèvement », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, le ministre a noté que la construction de certains bâtiments est déjà presque terminée et que certains sont prêts. Il a déclaré que dans les prochains jours, le tableau d’ensemble sera présenté.

Le vice-premier ministre Mher Grigoryan a déclaré qu’il y a un problème lié aux abattoirs, qui nécessite une solution législative. Il s’agit de fixer des normes claires qui permettent d’utiliser les terres agricoles pour la construction d’abattoirs.

Suren Tovmasyan, le chef du cadastre, a déclaré que des travaux étaient en cours pour résoudre ce problème.

Le 15 janvier 2020, l’exigence d’un abattage obligatoire du bétail exclusivement dans les abattoirs est entrée en vigueur en Arménie, dont un certain nombre de points ont suscité le mécontentement des éleveurs de bétail et des négociants en viande. Ils ont organisé un certain nombre de manifestations. En conséquence, les autorités ont convenu de reporter l’application de cette exigence jusqu’au 1er juillet 2020.

En particulier, les agriculteurs étaient mécontents du fait que les abattoirs opérant dans le pays n’étaient pas suffisants pour répondre à la demande existante, le bétail n’était pas livré au site d’abattage, etc. Lors des rassemblements, une proposition a été faite pour permettre l’abattage du bétail dans les zones privées sous contrôle vétérinaire.

Conformément au mémorandum signé le 16 janvier 2020 entre l’Inspection de la sécurité alimentaire et les représentants des abattoirs, l’abattage des porcs dans les abattoirs sera effectué pour un maximum de 5000 drams par tête, les petits bovins - pour 3500 drams et les gros bovins - pour 10 000 drams. Et les conditions de livraison du bétail aux abattoirs dans un rayon de 30 km sont les suivantes : gratuit pour le transport de pas moins de trois têtes et 3000 drams par tête de bétail dans les autres cas.