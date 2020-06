Le gouvernement arménien va présélectionner les entreprises pour la construction de la centrale solaire photovoltaïque Ayg-1

Le gouvernement arménien présélectionnera les entreprises pour la construction de la centrale solaire photovoltaïque Ayg-1, a déclaré le vice-Premier ministre Tigran Avinyan lors d’une réunion gouvernementale.

En décembre dernier, le groupe d’énergie propre Masdar, basé à Abu Dhabi, a conclu un accord formel avec le Fonds arménien d’intérêt national (ANIF) pour développer 400 MW de capacité photovoltaïque en Arménie, avec un investissement prévu pouvant atteindre 320 millions de dollars.

La première partie de l’accord concerne la construction d’une centrale solaire de 200 MW dans les communautés de Talin et Dashtashen de la province occidentale d’Aragatsotn, en utilisant la technologie bifaciale. Cependant, l’accord plus large comprend également le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance des installations photovoltaïques au sol, des panneaux solaires flottants et des parcs éoliens, selon l’ANIF.

Selon Tigran Avinyan, le gouvernement a économisé jusqu’à 2 millions de dollars car le projet a été développé par le ministère de l’Administration territoriale et des Infrastructures. Il a déclaré que les entreprises souhaitant participer à l’appel d’offres ont 45 jours civils pour soumettre leurs candidatures sous format électronique, après quoi au moins trois entreprises doivent être qualifiées conformément aux exigences de l’appel d’offres.

Deux semaines plus tard, les entreprises qualifiées devront soumettre des contre-propositions à la proposition tarifaire actuelle de 2,99 cents le kW, annoncée par Masdar.

Tigran Avinyan a déclaré que bien que le gouvernement ait approuvé ce programme en détail en décembre, la proposition est soumise à des tests de marché, car d’autres sociétés pourraient offrir des conditions plus favorables. La société des Emirats arabes unis participera également à l’appel d’offres, a déclaré Tigran Avinyan, ajoutant qu’elle obtiendrait un avantage pour proposer une proposition de prix de 0,1 cent de moins que les autres participants et remporter l’appel d’offres. Il a ajouté que toutes les procédures devraient être achevées d’ici le 27 octobre. Le

Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré que le gouvernement s’attend à obtenir l’offre la plus intéressante et la plus rentable et à appliquer une pratique similaire dans d’autres domaines.

L’Arménie s’est fixé pour objectif de produire 26% de son électricité domestique à partir de ressources renouvelables d’ici 2025. Selon de nombreuses estimations, l’Arménie reçoit environ 1 720 kWh d’énergie solaire par mètre carré.